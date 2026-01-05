Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Tìm thấy thi thể ngư dân bị sóng đánh mất tích trên biển

Bá Cường
Bá Cường
05/01/2026 17:32 GMT+7

Sau gần 4 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của ngư dân bị sóng đánh khi đang chèo ghe đánh bắt hải sản trên biển.

Ngày 5.1, ông Tạ Quang Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Bến Hải (Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do chìm ghe khi đánh cá.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5.1, thi thể ngư dân P.V.H (65 tuổi, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc Mũi Si, xã Cửa Tùng.

Quảng Trị: Phát hiện thi thể ngư dân bị sóng đánh mất tích trên biển- Ảnh 1.

Thi thể ông H. được phát hiện sau 4 ngày tìm kiếm

ẢNH: B.H

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang triển khai các thủ tục bàn giao thi thể ông H. cho người nhà nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2.1, lực lượng chức năng nhận được thông tin về việc ông H. sử dụng ghe đi đánh cá tại khu vực biển của thôn thì bị sóng đánh chìm cách bờ 100 m.

Sự cố khiến ông H. mất tích; riêng chiếc ghe bị chìm đã được tìm thấy và lực lượng biên phòng, người dân địa phương phối hợp kéo lên bờ.

Khám phá thêm chủ đề

Ngư dân sóng đánh chìm Quảng Trị ngư dân mất tích
