Vĩnh Long: Khởi tố bị can dâm ô bé gái 8 tuổi

Ngày 5.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Duy Tân (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Duy Tân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 27.10.2025, cháu V.N.N.Q (8 tuổi, ngụ xã cù lao Lục Sĩ Thành, Vĩnh Long) qua nhà bạn ngụ cùng địa phương để chơi. Khi Q. trên đường quay về nhà thì gặp Tân và Tân dẫn ra phía sau nhà gần đó để thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc được người nhà cháu Q. phát hiện và trình báo đến cơ quan công an.

Theo hồ sơ của công an, khoảng tháng 3.2023, Tân đã có hành vi dâm ô đối với 3 bị hại là người dưới 16 tuổi khác tại xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ (nay là xã Phong Điền, TP.Cần Thơ). Sau đó, Tân bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Tân không hối cải và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại xã Lục Sĩ Thành như trên.

Tháng 12.2025, vụ án dâm ô 3 bị hại ở xã Phong Điền đã được TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Duy Tân 3 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ xử lý Phạm Duy Tân theo quy định pháp luật.