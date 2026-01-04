Khởi tố nữ bị can cướp giật dây chuyền vàng

Ngày 4.1.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (22 tuổi, ở ấp Hòa Hưng, xã An Hữu, Đồng Tháp), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Thiên Nhi tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 17.12.2025, Nhi chạy xe máy BS 64C1-139.52 từ khóm 5, P.Long Châu (Vĩnh Long) đến chợ Vĩnh Long mua thực phẩm. Sau đó, Nhi ghé vào một gian hàng bán hoa giống tại khu vực chợ Vĩnh Long thì phát hiện chị P.T.T.L (30 tuổi, ở P.Phước Hậu, Vĩnh Long), đeo một sợi dây chuyền vàng.

Nổi lòng tham, sau đó, Nhi điều khiển xe di chuyển lên phía trước, giật dây chuyền của chị L. rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày hôm sau, chị L. đến Công an P.Long Châu trình báo sự việc bị cướp giật tài sản là một sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trọng lượng hơn 4 chỉ, trị giá trên 42 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an P.Long Châu xác định nghi phạm là Nhi, nên mời lên cơ quan công an làm rõ. Tại đây, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra nhà Nhi, lực lượng công an thu giữ số tiền mà Nhi đã bán sợi dây chuyền cướp giật trước đó.

Vụ cướp giật dây chuyền vàng nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.