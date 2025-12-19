Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cựu bảo vệ công ty vào phòng ngủ, tấn công 2 mẹ con để cướp tài sản

Nam Long
Nam Long
19/12/2025 13:15 GMT+7

Biết đến ngày lãnh lương, cựu bảo vệ một công ty xông vào phòng ngủ ở khu tập thể công ty này đe dọa, tấn công 2 mẹ con để cướp tài sản.

Ngày 19.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Công Danh (33 tuổi, ở khóm 2, P.Duyên Hải, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi cướp tài sản

Cựu bảo vệ công ty tấn công 2 mẹ con cướp tài sản- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam Ngô Công Danh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 55 ngày 8.12, tại khu tập thể của một công ty ở khóm Cồn Ông, P.Duyên Hải, Vĩnh Long, bà L.T.U.M (53 tuổi, ở ấp Quang Trạch, xã Trung Hiệp, Vĩnh Long) và còn trai là L.Đ.T (30 tuổi) ở trong phòng ngủ nhưng không có chốt khóa bên trong. 

Lúc này, Danh trùm kín mặt, cầm dao xông vào phòng đe dọa để cướp vàng và tiền với tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng. Trong lúc giằng co để tẩu thoát, Danh làm anh T. bị thương ở bàn tay phải. Sau khi cướp tài sản, Danh chạy xe máy tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng bắt được Danh. Danh khai nhận hành vi phạm tội. 

Danh khai, trước đây làm bảo vệ cho công ty nêu trên nên quen biết và thường mượn tiền của bà M. Vào thời điểm trên, biết bà M. mới lãnh lương nên Danh nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ xông vào phòng ngủ cướp tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

