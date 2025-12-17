Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xôn xao clip người đàn ông 'tố' bị nhóm người dùng hung khí cướp tài sản

Trần Kha
Trần Kha
17/12/2025 14:54 GMT+7

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông trình báo bị nhóm người cầm hung khí đe dọa, cướp tài sản khi đang chạy xe đạp tập thể dục trên đường.

Ngày 17.12, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại lời kể của người đàn ông về việc bị nhóm cướp dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản khi đang tập thể dục vào sáng sớm ở TP.HCM.

Xôn xao clip người đàn kể bị nhóm người dùng mã tấu cướp tài sản - Ảnh 1.

Đoạn đường vắng Liên ấp 1-2

ẢNH: TRẦN KHA

Theo nội dung clip, ông N.V.T cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 16.12, ông thức dậy chạy xe đạp tập thể dục. Khi đến đoạn đường vắng thuộc đường Liên ấp 1-2, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), ông bị nhóm người đi xe máy chặn đầu, vây quanh. Nhóm người này dùng mã tấu đe dọa, cướp điện thoại cùng một số tiền mặt.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nhóm cướp tài sản.

Cùng ngày, người đăng clip xác nhận ông N.V.T là ba vợ mình. Sau vụ việc, ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 10 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để xác minh, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở làm rõ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tài sản Hung khí Công an xã Vĩnh Lộc Công An TP.HCM
