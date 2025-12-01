Tìm chủ sở hữu 2 xe máy trong vụ dùng súng cướp tài sản

Ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông (quận 12 cũ), TP.HCM.

Theo hồ sơ ban đầu, do bực tức vì vợ có quan hệ tình cảm với anh T., Nguyễn Chí Tâm đã hẹn gặp nạn nhân để "giải quyết mâu thuẫn". Chiều 27.10.2024, Tâm rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung, mang theo một khẩu súng, đi trên hai xe máy đến khu vực bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông để gặp anh T.

Thấy nhóm của Tâm xuất hiện, anh T. hoảng sợ bỏ chạy. Tâm lập tức rút súng bắn ba phát chỉ thiên rồi cùng hai đồng phạm đuổi theo, khống chế, hành hung nạn nhân. Sau đó, cả ba cướp điện thoại di động và một xe máy của anh T. rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo từ nạn nhân, Công an phường An Phú Đông nhanh chóng mời nhóm nghi phạm về làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tâm, Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an tạm giữ hai xe máy liên quan đến vụ án gồm: xe máy không rõ nhãn hiệu, số máy HC09E0045242 và xe máy nhãn hiệu Suzuki Xbike, biển số 59Z1 - 002.20, số máy F4A2106626, số khung RLSBF45R080100986.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của hai phương tiện trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Ai là chủ sở hữu hợp pháp của các xe máy nêu trên vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ hình sự khu vực 7), địa chỉ 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM; gặp cán bộ Nguyễn Hữu Lâm, ĐT: 0945.131323 để phối hợp giải quyết.

Thời hạn nhận xe là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.