Thời sự

Công an bắt nghi phạm trộm xe máy chỉ trong chưa đến 24 giờ

Trần Kha
Trần Kha
28/11/2025 18:50 GMT+7

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo trộm xe máy, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm, thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Ngày 28.11, Công an xã Xuân Thới Sơn thông tin đã khám phá thành công 2 vụ trộm xe máy, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Trộm xe máy liên tục, công an bắt nóng trong 18 giờ - Ảnh 1.

Nguyên, Trung cùng tang vật thu giữ

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 20.11, ông B.V.Đ (62 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đi làm về, dựng xe máy trước sân rồi vào nhà. Chỉ 30 phút sau, ông Đ. đi ra thì chiếc xe đã bị "bốc hơi".

Sáng ngày 21.11, ông Đ. đến Công an xã Xuân Thới Sơn trình báo. Nhận tin báo của nạn nhân, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, khoanh vùng truy bắt đối tượng gây án.

Đến 13 giờ cùng ngày, tổ công tác bắt giữ nghi phạm tên Nguyên. Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai nhận chính mình trộm xe của ông Đ. rồi mang bán cho người tên Trung (ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).

Công an xã Xuân Thới Sơn nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt Trung và thu hồi thành công chiếc xe máy, trả lại cho khổ chủ.

Mở rộng đấu tranh, Nguyên còn thừa nhận ngày 12.11, đã trộm chiếc xe máy của chị T.T.T.T (ở TP.HCM).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng cũng đã tìm và thu hồi chiếc này để trao trả nạn nhân.

Qua các trộm xe máy nêu trên, Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ gian có điều kiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện sự việc bất thường hoặc đối tượng khả nghi, hãy báo ngay cho công an xã qua số điện thoại: 02838910078 để được hỗ trợ, giải quyết.

