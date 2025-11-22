Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Người dân bắt giữ 2 thiếu niên mang dao đi trộm xe máy

Trần Kha
Trần Kha
22/11/2025 16:24 GMT+7

Nhóm thiếu niên mang theo dao, lẻn vào nhà trọ ở TP.HCM trộm xe máy. Nhóm này bị người dân phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho công an.

Ngày 22.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên gây ra vụ trộm xe máy tại nhà trọ trên địa bàn.

Bắt nhóm thiếu niên thủ dao trộm xe máy - Ảnh 1.

Nhóm trộm xe khi bị người dân bắt giữ

ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, nhóm thiếu niên khoảng 4 người lẻn vào khu nhà trọ ở ấp 13, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM lấy một chiếc xe máy.

Phát hiện vụ việc, anh T. (23 tuổi) tri hô, đuổi theo nhóm trộm. Được sự hỗ trợ của người dân, anh T. khống chế bắt được 2 người, nhặt được 2 con dao và bàn giao cho Công an xã Tân Vĩnh Lộc.

Từ camera an ninh ghi lại, cho thấy thời điểm lẻn vào lấy xe, trên tay các thiếu niên cầm theo dao.

Bắt nhóm thiếu niên thủ dao trộm xe máy - Ảnh 2.
Bắt nhóm thiếu niên thủ dao trộm xe máy - Ảnh 3.

Hai con dao được người dân tìm thấy tại hiện trường

ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng sau đó truy xét, bắt giữ thêm một nghi phạm. Vụ trộm xe máy đang được công an điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

