TP.HCM: Người dân bắt giữ 2 thiếu niên mang dao đi trộm xe máy

Ngày 22.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên gây ra vụ trộm xe máy tại nhà trọ trên địa bàn.

Nhóm trộm xe khi bị người dân bắt giữ ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, nhóm thiếu niên khoảng 4 người lẻn vào khu nhà trọ ở ấp 13, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM lấy một chiếc xe máy.

Phát hiện vụ việc, anh T. (23 tuổi) tri hô, đuổi theo nhóm trộm. Được sự hỗ trợ của người dân, anh T. khống chế bắt được 2 người, nhặt được 2 con dao và bàn giao cho Công an xã Tân Vĩnh Lộc.

Từ camera an ninh ghi lại, cho thấy thời điểm lẻn vào lấy xe, trên tay các thiếu niên cầm theo dao.

Hai con dao được người dân tìm thấy tại hiện trường ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng sau đó truy xét, bắt giữ thêm một nghi phạm. Vụ trộm xe máy đang được công an điều tra, xử lý.