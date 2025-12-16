Vĩnh Long: Bị can Nguyễn Hoài Sơn ra đầu thú

Ngày 16.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, bị can bị truy nã Nguyễn Hoài Sơn (40 tuổi, ở khóm Phước Hanh A, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Hoài Sơn Ảnh: Nam Long

Theo kết quả điều tra, ngày 18.11.2021, bà N.T.E (48 tuổi, ở ấp Long Hòa, xã Phú Quới, Vĩnh Long) và Sơn (lúc này là thiếu tá công tác tại một phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long) cùng đến Phòng công chứng ở P.4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long (nay là P.Phước Hậu, Vĩnh Long) tiến hành làm thủ tục ký giấy ủy quyền thửa đất số 162, diện tích 80,2 m2 tờ bản đồ số 30, loại đất ở nông thôn (tọa lạc tại ấp Phước Long, xã Lộc Hòa) để Sơn cho bà E. vay 150 triệu đồng.

Bà E. đã đóng lãi cho Sơn được 36 triệu đồng. Trong thời gian này, bà E. biết được thông tin Sơn đã chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 162 nói trên cho anh T.N.T.C (38 tuổi, ở P.Tân Hạnh, Vĩnh Long) nên bà E. liên hệ với Sơn để chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Sơn không thực hiện. Sau đó, anh C. đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp cho ngân hàng vay 500 triệu đồng.

Tháng 6.2023, Sơn làm đơn xin ra khỏi ngành với lý do cá nhân và được Công an tỉnh Vĩnh Long chấp thuận. Ngày 27.8.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này Sơn không có ở địa phương nên cùng ngày (27.8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Hoài Sơn cùng hành vi trên.

Ngày 18.11, bị can Nguyễn Hoài Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.