Bắt giữ 'trùm' cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 338 tỉ đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/11/2025 21:32 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng, người được xác định là 'bà trùm' đứng sau đường dây cho vay nặng lãi với tổng giao dịch hơn 338 tỉ đồng, liên quan đến Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Ngày 18.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Bích Phượng (54 tuổi, trú tại 52A Đội Văn, P.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.

Bắt giữ 'trùm' cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 338 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Bích Phượng

ẢNH: CAHP

Việc khởi tố và bắt tạm giam bà Phượng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trước đó, Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc công ty này, đã bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 24.7.2025.

Quá trình điều tra cho thấy, bà Phượng được xác định là người cung cấp nguồn vốn chính trong đường dây cho vay nặng lãi này. Bà Phượng đã thỏa thuận với Phạm Thị Thu Thảo (40 tuổi, trú tại 37 Nguyễn Bình,P.Lê Chân, Hải Phòng) để Thảo tận dụng mối quan hệ từ thời gian làm việc trong ngành ngân hàng để tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu vay vốn cấp bách, đặc biệt là đáo nợ ngân hàng. 

Bắt giữ 'trùm' cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 338 tỉ đồng- Ảnh 2.

Các nghi phạm Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo

ẢNH: CAHP

Điều tra của Công an TP.Hải Phòng cho thấy, Thảo có nhiệm vụ giới thiệu và hoàn thiện các thủ tục đảm bảo việc trả nợ. Thảo cũng đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam vào ngày 25.8.2025 với cùng tội danh.

Lợi dụng tình trạng khó khăn và nhu cầu vay tiền gấp của khách hàng, nhóm đối tượng này đã ép buộc họ phải ký kết các thỏa thuận vay với mức lãi suất "cắt cổ", cao gấp hàng chục lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mức lãi suất cho vay dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 73 - 146%/năm.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Phượng, Thảo và một số đối tượng khác đã cho Trần Huy Cường cùng nhiều khách hàng khác vay tổng cộng hơn 338,7 tỉ đồng.

Với hoạt động cho vay lãi nặng này, các đối tượng đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 10,7 tỉ đồng. Số tiền lãi thu được này các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, hành vi của tất cả các đối tượng liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
