Thời sự Pháp luật

Truy quét ma túy trong các khu trọ công nhân ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/09/2025 11:16 GMT+7

Công an TP. Hải Phòng mở đợt truy quét quy mô lớn vào các khu vực nhà trọ, phát hiện hàng chục công nhân dương tính với ma túy.

Ngày 17.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phát hiện hàng chục công nhân dương tính với ma túy, đồng thời lực lượng công an cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đợt truy quét ma túy trong các nhà trọ, khu công nghiệp trên địa bàn.

Truy quét ma túy trong các khu trọ công nhân ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Công an TP.Hải Phòng kiểm tra ma túy tại các khu nhà trọ cho công nhân

ẢNH: N.T

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính 299 nhà trọ với hơn 4.600 người lưu trú tại P.An Phong. Qua sàng lọc, 26 đối tượng bị nghi vấn sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy có tới 25 người dương tính với ma túy. 

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp này là công nhân tỉnh ngoài mới đến Hải Phòng làm việc tại các khu công nghiệp và một số lao động tự do.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố đã làm rõ 5 vụ việc, trong đó có 1 vụ mua bán, tàng trữ và 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng gồm: Đèo Văn Ban, Cà Văn Thiện, Cà Văn Trường, Cà Văn Vinh, Lò Văn Nhất, Lò Văn Phương, Lò Văn Bằng, Lý Quốc Khánh, Lò Tân Huyên, Lường Mạnh Quỳnh, Kha Văn Danh và Kha Văn Phong, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điều 255 bộ luật Hình sự. 

Truy quét ma túy trong các khu trọ công nhân ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Đợt cao điểm của Công an TP.Hải Phòng hướng tới địa bàn không ma túy

ẢNH: N.T

Ngoài ra, Lò Văn Long bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với các đối tượng dương tính với ma túy còn lại, Công an P.An Phong đã lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai nghiện số 2 Công an TP.Hải Phòng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an TP.Hải Phòng, cuộc truy quét lần này nằm trong chuỗi hoạt động quyết liệt của lực lượng công an nhằm kiểm soát chặt chẽ các khu vực nhạy cảm, nhất là nơi tập trung đông lao động nhập cư, khu công nghiệp và các cơ sở lưu trú giá rẻ. 

Trước đó, Công an TP.Hải Phòng đã mở chiến dịch kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như vũ trường, bar, karaoke… nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để phạm tội về ma túy.

Việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý đồng bộ được đánh giá là bước đi quan trọng trong mục tiêu xây dựng những địa bàn an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, Công an TP.Hải Phòng xác định sẽ tập trung xây dựng Cát Hải và nhiều khu vực khác trở thành "địa bàn không ma túy", góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường hấp dẫn, thân thiện cho phát triển công nghiệp và du lịch của thành phố cảng.

Cát Hải Công an TP.Hải Phòng ma túy nhà trọ công nhân
Bình luận (0)

