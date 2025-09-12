Hải Phòng đồng loạt kiểm tra gần 500 quán bar, karaoke

Ngày 12.9, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã huy động khoảng 2.000 cán bộ chiến sĩ kiểm tra gần 500 cơ sở dịch vụ như quán bar, karaoke, vũ trường, massage, nhà nghỉ, khách sạn..., qua đó phát hiện hàng chục đối tượng nghiện ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra một vũ trường tại trung tâm TP.Hải Phòng ẢNH: HP

Đáng chú ý, tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (P.Thủy Nguyên), lực lượng công an phối hợp Ban quản lý khu nhà kiểm tra, xét nghiệm nhanh 1.646 công nhân, qua đó phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với công nhân tạm trú tại khu nhà ở công nhân khu vực đảo Vũ Yên ẢNH: N.T

Tại các địa bàn khác, lực lượng công an cũng xử lý nhiều vụ việc, như Công an P.Tân Hưng phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên đường An Dương Vương. Trong khi đó, Công an P.Phù Liễn kiểm tra 13 cơ sở lưu trú, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

Theo Công an TP.Hải Phòng, đợt ra quân này nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, theo chỉ đạo của thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ duy trì các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiên quyết lập lại trật tự, siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tiến tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.





