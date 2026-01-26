Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
26/01/2026 08:40 GMT+7

Liên quan vụ 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Đồng Hới), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 26.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (P.Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), làm 3 người tử vong tại chỗ.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25.1, người dân phát hiện 3 người đã tử vong, 2 người khác bị thương nặng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc làm 3 người tử vong

ẢNH: THANH LỘC

Thời điểm trên, 1 tài xế taxi lưu thông theo hướng cầu Nhật Lệ 2 về cầu Nhật Lệ 1. Khi đến khu vực xảy ra vụ việc, anh phát hiện nhiều người và xe máy nằm trên mặt đường nên dừng xe kiểm tra, đồng thời gọi điện báo Cảnh sát 113 và xe cấp cứu.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến hiện trường, tài xế taxi thấy 2 thanh niên đứng gần đó bất ngờ lên xe máy rời đi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, anh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng liên quan đến hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành điều tra. Kết quả xác định có 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Qua trích xuất dữ liệu camera, thu thập chứng cứ và lấy lời khai, cơ quan điều tra xác định có 17 người liên quan, phần lớn là thanh thiếu niên trú tại các xã Bắc Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa và phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Trong số này, nhiều thiếu niên sinh từ năm 2006 đến 2012.

Vụ 3 người tử vong trên đường phố ở Quảng Trị: Hé lộ nguyên nhân

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị- Ảnh 2.

Cơ quan công an triệu tập hàng loạt thanh thiếu niên liên quan

ẢNH: THANH LỘC

Bước đầu làm rõ, ngày 22.1, L.D.T lập nhóm messenger tên "Đi Bão" gồm 7 người để bàn bạc việc tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường. Sau đó, nhóm này rủ thêm các thanh thiếu niên khác, thống nhất thời gian, địa điểm di chuyển vào Đồng Hới để "đi bão", chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Khoảng 23 giờ ngày 24.1, nhóm di chuyển theo đường F325 ra Quốc lộ 1, qua cầu Nhật Lệ 2, rồi vào đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1. Trong quá trình di chuyển, các xe chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, lạng lách, đánh võng và xảy ra va chạm.

Xe mô tô do N.G.B điều khiển trượt dài, va vào dải phân cách khiến N.G.B, N.M.T và H.Đ.T.A (ngồi cùng xe) ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Một xe khác do L.D.T điều khiển bị ngã trượt, khiến L.D.T và N.X.K bị thương nặng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời khởi tố bị can đối với N.T.M , L.M.H, N.C.T và L.D.T.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

