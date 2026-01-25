Vụ 3 người tử vong trên đường phố ở Quảng Trị: Hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ 3 người tử vong trên đường phố Đồng Hới (Quảng Trị) rạng sáng 25.1 mà Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã hé lộ những tình tiết đầu tiên.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay 25.1, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (P.Đồng Hới), người dân phát hiện 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc làm 3 người tử vong ẢNH: THANH LỘC

Cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính 3 người tử vong gồm: H.Đ.T.A (18 tuổi, trú P.Đồng Thuận), N.M.T (16 tuổi), N.G.B (16 tuổi, cùng trú xã Bắc Trạch, cùng tỉnh Quảng Trị).

Hai người bị thương gồm: L.D.T (17 tuổi) và L.A.T (15 tuổi, trú xã Bắc Trạch).

Thông tin từ cơ quan công an cũng xác định, thời điểm đó, nhóm thanh niên ở xã Bắc Trạch (Quảng Trị) vào P.Đồng Hới để chơi, sau đó rủ thêm một số người (gồm 11 người) đi 5 xe mô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến địa điểm thuộc tổ dân phố Hà Dương (P.Đồng Hới), xe của nhóm này va chạm với nhau dẫn đến tai nạn.

Hiện chưa có thông tin hay bằng chứng cho thấy đây là hiện trường của các nhóm đánh nhau.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Trị đã cử một phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT và phòng nghiệp vụ liên quan đến hiện trường tổ chức điều tra, xử lý.

Vụ 3 người tử vong trên đường phố ở Quảng Trị đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.