Xe 'chở cấu kiện' đánh võng trốn công an, lộ vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất Quảng Trị

Ngày 24.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến thời điểm hiện tại, là vụ việc điển hình về thu giữ thuốc lá nhập lậu trên cả nước.

Vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng tang vật lớn nhất tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 21.1 tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện xe xe ô tô tải mang BS 29K - 020.13 có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng.

Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh, rồ ga bỏ chạy, lạng lách đánh võng trên đường hòng qua mặt cơ quan chức năng. Truy đuổi phương tiện của 2 km, khi bị chốt chặn 2 đầu, lái xe mới chịu dừng lại.

Suốt hơn 2 km, lái xe đánh võng, lạng lách trên đường hòng trốn cơ quan chức năng ẢNH: THANH LỘC

Quá trình kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô tải biển kiểm soát 29K - 020.13 có 148 kiện hàng hóa, cất giấu tổng cộng 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, ước tính trị giá trên 6 tỉ đồng.

Danh tính lái xe là Nguyễn Huy Hoàng (27 tuổi, trú thôn 8, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).

Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi bị ép 2 đầu ẢNH: THANH LỘC

Được biết, ngoài vụ việc trên, trong khoảng 2 tuần qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng liên tiếp phát hiện 3 vụ việc "vận chuyển hàng cấm" là thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn, thu giữ lần lượt 69.500 bao, 12.500 bao và 15.000 bao.