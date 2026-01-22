Buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam: Giấu trong giày, quấn quanh bụng

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết địa đưa ra xét xử vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với quy mô cực lớn.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội buôn lậu gồm: Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, địa chỉ ở Cốc Lếu, Lào Cai; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế hoặc lao động tự do.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng.

Bị cáo Trần Thị Hoàn ẢNH: CACC

Giấu vàng trong giày, quấn quanh bụng

Vụ án xảy ra trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao, nhu cầu mua vàng lại đang rất lớn.

Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, tháng 9.2024, "Bà béo" (một phụ nữ Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) nhập cảnh Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng của Hoàn bán vàng, trao đổi số điện thoại.

Một thời gian sau, "Bà béo" chủ động liên hệ với Hoàn, giới thiệu có nguồn vàng hàm lượng 99,99% cần bán lại với giá rẻ. Hoàn đồng ý, thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng Wechat.

"Bà béo" nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khi lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày. Do đó, người này thuê người vận chuyển vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu.

Khi qua máy soi chiếu, chỉ cần đưa hành lý xách tay vào băng chuyền là trót lọt, vàng được giấu trong giày, mỗi bên một thỏi 1 kg.

Nhận vàng, Hoàn chỉ đạo nhân viên kiểm tra, cân, dùng đèn khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.

Từ tháng 9.2024 - tháng 11.2024, Hoàn đã mua bán với "Bà Béo" 97,3 kg vàng trị giá 208 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng. Vàng được Hải mua tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bằng cách thuê người giấu vào túi vải quấn quanh bụng để đi qua cửa khẩu, rồi bán cho Hoàn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9.2024 - tháng 12.2024, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá 943 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số vàng Hoàn đã mua bán lậu với "Bà béo" và Hải là 546 kg, trị giá 1.208 tỉ đồng.

Thủ đoạn giấu vàng trong giày từng được áp dụng trong một số vụ buôn lậu khác (ảnh minh họa) ẢNH: L.Đ

Hải quan không có thiết bị soi chiếu người

Đáng chú ý, cáo trạng cho hay, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

Thực tế, người xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.

Tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý).

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, viện kiểm sát xác định tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan cửa khẩu (đơn vị chủ trì) kiểm tra.

Quá trình điều tra, các bị can và người vận chuyển lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận những người này không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.

Về phía "Bà béo" và một số người Trung Quốc có liên quan, cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND tối cao phối hợp ủy thác cho Viện KSND tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của nhóm này nhưng đến nay chưa có kết quả.