Giá vàng hôm nay 22.1.2026: Giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm

Sáng nay (22.1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, bán ra 168,7 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn giảm ít hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 giảm 1,3 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 164,6 triệu đồng và bán ra 167,1 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn ở mức 165 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua; Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tiếp tục được các công ty giữ ở mức 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 22.1 giảm gần 2 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu rớt xuống dưới 4.800 USD/ounce và dao động quanh 4.790,7 USD/ounce. Như vậy, sau khi tăng hơn 100 USD/ounce trong ngày hôm qua thì giá vàng đã quay đầu lao dốc và hiện giảm hơn 30 USD so với 24 giờ trước đó. Vàng đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ rằng sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Trong bài viết trong Truth Social sau đó, Tổng thống Mỹ cho hay dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, hai bên đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực. Trên cơ sở này, ông sẽ không áp dụng các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.2 như tuyên bố trước đó.

Ngay sau đó, các hoạt động “bán tài sản Mỹ” (sell America) - vốn gây chấn động thị trường tài chính trong ngày 20.1 - đã đảo chiều trong phiên 21.1 (theo giờ Mỹ). Giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, kéo lợi suất giảm, trong khi chỉ số USD tăng cùng với các đồng tiền khác. Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng những hành động của Tổng thống Donald Trump rất khó đoán và thay đổi hướng đi rất nhanh. Ngay cả sau khi ông Trump tuyên bố sẽ không có hành động quân sự liên quan đến Greenland, căng thẳng vẫn ở mức cao do các đe dọa thuế quan. Điều này sẽ giúp giá vàng vẫn duy trì ở mức cao...