Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 21.1.2026: Tiến tới mốc 170 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/01/2026 08:49 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo kim loại quý thế giới, xác lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 167,2 triệu đồng, bán ra 169,2 triệu đồng. ACB mua vào lên 167,2 triệu đồng, bán ra 169,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 3 triệu đồng, lên 166,5 triệu đồng, bán ra 166,1 triệu đồng… Chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng miếng đã tăng 6,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng lên mức cao, thêm 2,8 - 3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 164,3 triệu đồng, bán ra 167,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 164,2 triệu đồng, bán ra 166,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 21.1.2026: Tiến gần 170 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 59 USD/ounce, lên mức cao 4.823 USD/ounce, có lúc vàng lên kỷ lục 4.832 USD/ounce. Các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro khi căng thẳng chính trị gia tăng. Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu leo thang do nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Chuyến thăm Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos của ông Trump dự kiến sẽ gây nhiều tranh cãi sau khi ông làm lung lay nền tảng của liên minh EU và NATO, đồng thời cam kết áp đặt các loại thuế quan mới liên quan đến tham vọng Greenland của mình.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng khi đợt bán tháo lớn trên thị trường trái phiếu Nhật Bản lan sang thị trường nợ toàn cầu. Các kỳ hạn dài hơn dẫn đầu sự sụt giảm, với lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ tăng 9 điểm cơ bản lên 4,93% và lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,287%, mức cao nhất kể từ ngày 3.9. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang phản ứng trước sự sụt giảm giá trái phiếu Nhật Bản, cũng như căng thẳng leo thang giữa châu Âu và Mỹ.

