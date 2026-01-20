Giá vàng hôm nay 20.1.2026: Đứng ở mức cao

Giá vàng miếng SJC không thay đổi, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC trên đỉnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 2 USD mỗi ounce, xuống 4.670 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 19.1), kim loại quý tăng lên mức cao kỷ lục 4.683 USD rồi nhanh chóng đảo chiều đi xuống. Thị trường vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Theo báo cáo mới nhất từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kim loại quý có thể duy trì xu hướng tăng mạnh khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới xác định xung đột địa kinh tế là rủi ro hàng đầu trong năm nay, tiếp theo là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân cực xã hội, và thông tin sai lệch. Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc hội nghị thường niên vào thứ hai tại Davos, Thụy Sĩ. Trước thềm hội nghị năm nay, tổ chức này đã công bố Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2026, trong đó nêu bật mối quan ngại sâu sắc của các nhà lãnh đạo và chuyên gia. Hội nghị kinh tế toàn cầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phát động một đợt tấn công mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu khi gây áp lực lên các nước châu Âu về các vấn đề liên quan tới Greenland...