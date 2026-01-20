Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 20.1.2026: Đứng ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/01/2026 08:41 GMT+7

Giá vàng trong nước không thay đổi nhưng vẫn đứng ở mức cao, trong khi kim loại quý thế giới biến động quanh mức đỉnh.

Giá vàng miếng SJC không thay đổi, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 20.1.2026: Đứng ở mức cao- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC trên đỉnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 2 USD mỗi ounce, xuống 4.670 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 19.1), kim loại quý tăng lên mức cao kỷ lục 4.683 USD rồi nhanh chóng đảo chiều đi xuống. Thị trường vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Theo báo cáo mới nhất từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kim loại quý có thể duy trì xu hướng tăng mạnh khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới xác định xung đột địa kinh tế là rủi ro hàng đầu trong năm nay, tiếp theo là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân cực xã hội, và thông tin sai lệch. Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc hội nghị thường niên vào thứ hai tại Davos, Thụy Sĩ. Trước thềm hội nghị năm nay, tổ chức này đã công bố Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2026, trong đó nêu bật mối quan ngại sâu sắc của các nhà lãnh đạo và chuyên gia. Hội nghị kinh tế toàn cầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phát động một đợt tấn công mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu khi gây áp lực lên các nước châu Âu về các vấn đề liên quan tới Greenland...

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 19.1.2026: Xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19.1.2026: Xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC lên cao với 165 triệu đồng/lượng, tăng 12 triệu đồng/lượng so với năm 2025, trong bối cảnh kim loại quý thế giới cũng đạt mức kỷ lục.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận