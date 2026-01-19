Giá vàng hôm nay 19.1.2026: Xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng lên 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua thêm 2 triệu đồng, lên 162 triệu đồng; bán ra tăng thêm 2,2 triệu đồng, lên 165 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay. So với cuối năm 2025, vàng miếng SJC đã tăng hơn 12 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 8%.

Vàng nhẫn cũng tăng mạnh từ 1,8 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 159,7 triệu đồng, bán ra 162,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 159,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng…

Vàng miếng SJC tăng lên mức đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 77 USD mỗi ounce, lên 4.675 USD, có lúc lên 4.683 USD. Kim loại quý đã tăng 1,8% trong ngày giao dịch đầu tuần và tiến gần lên mức 4.700 USD/ounce. Đà tăng giá kỷ lục của vàng khẳng định vị thế tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Căng thẳng tại các điểm nóng như Venezuela, Iran và cuộc xung đột kéo dài giữa Nga - Ukraine đã tạo ra một môi trường đầy rủi ro, cũng như các tuyên bố về thuế quan và tranh chấp thương mại càng thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng. Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ ETF vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, những dự báo việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất cuối tháng này mà giữ nguyên lãi suất khiến vị thế USD suy yếu và đẩy giá vàng tăng.

Chỉ trong 2 tuần giao dịch đầu năm, vàng thể hiện mức khởi đầu tốt trong lịch sử, với mức tăng giá 310 USD/ounce, tương đương đi lên gần 6%. Các chuyên gia đưa ra dự báo giá vàng năm 2026 có thể vượt qua mức 5.000 USD/ounce.

Trong tuần này, nhiều thông tin chính trị, kinh tế trên thế giới có tác động đến giá vàng. Căng thẳng địa chính trị có thể leo thang khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên khai mạc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ vào thứ tư. Thị trường cũng có thể trở nên biến động hơn khi dữ liệu GDP cuối cùng của Mỹ và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 12 được công bố. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân ngày Martin Luther King Jr.; số liệu doanh số bán nhà chờ xử lý tại Mỹ; chỉ số PCE của Mỹ; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ; chỉ số PMI sơ bộ ngành sản xuất và dịch vụ của S&P...