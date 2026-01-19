Rủi ro kép khi 'lướt sóng' bạc

Vay tiền lướt sóng, coi chừng "bạc mặt"

Chứng kiến nhiều người thu lợi từ đầu tư bạc, chị Huyền (Hà Nội) muốn tham gia dù không có vốn. Bạn bè khuyên chị nên vay, "đánh nhanh thắng nhanh" vì giá bạc đang tăng như vũ bão. Dù rất sốt ruột nhưng cũng còn băn khoăn, chị Huyền nhờ tư vấn thì được khuyên "chỉ nên mua nếu có tiền rảnh rỗi, tuyệt đối không vay nóng". Nghe thế chị Huyền đành thôi, nhưng vẫn tiếc nuối. Thực tế, cơn sốt bạc đã âm thầm lan rộng. Anh Minh (TP.HCM) cho hay đang muốn mua bạc vì giá tăng nhanh trong khi cần vốn ít hơn vàng. "Bạn bè tôi một số người còn vay mượn để đầu tư, có người vay lãi bên ngoài 5 - 10%/tháng vì tốc độ tăng giá của bạc quá nhanh, vượt cả mức này", anh Minh kể và dự định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng mua bạc để kiếm lời tiêu tết. "Thẻ tín dụng cho phép sử dụng tiền ngân hàng trong 45 ngày chưa phải trả lãi, chứ vay lãi ngoài cao quá. Tuần qua, tôi liên hệ Công ty Phú Quý mua vài ký bạc thì nhận được thông tin đến tháng 5 công ty mới giao. Tôi đang đi tìm mua chỗ khác chứ thời gian lâu thế có khi giá đã quay đầu giảm rồi", anh Minh nói.

Giá bạc tăng hơn 23% trong 18 ngày qua Ảnh: Thanh Xuân

Cơn sốt bạc lan nhanh là điều dễ hiểu khi giá bạc đã và đang tăng như vũ bão. Chỉ trong vòng 18 ngày đầu năm 2026, giá bạc đã tăng 17,6 triệu đồng mỗi ký, tương đương 23%. Nếu cuối năm 2025, giá bạc ở mức 75,6 triệu đồng/kg thì những ngày qua đã vượt qua mức giá 93 triệu đồng/kg, có lúc lên trên 95,4 triệu đồng/kg. Ngày 16.1, giá bạc loại 1 lượng tại Sacombank-SBJ tăng lên 3,492 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 3,579 triệu đồng; còn đối với loại 1 kg có giá 93,12 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 95,44 triệu đồng. Công ty Ancarat tăng giá bạc loại 1 lượng lên 3,386 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 3,491 triệu đồng; còn loại 1 kg có giá 90,293 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 93,093 triệu đồng. Công ty Phú Quý bán bạc loại 1 lượng giá 3,39 triệu đồng, bán ra 3,495 triệu đồng; còn loại 1 kg có giá mua vào 90,399 triệu đồng, bán ra 93,199 triệu đồng…

Như vậy, chỉ trong 1 tháng qua, những người nắm giữ bạc đã có mức lãi gần 25 triệu đồng/kg, tương đương mức lên giá 36,4%. Giá bạc trong nước tăng dưới tác động của thế giới. Giá bạc trên thị trường thế giới cuối tuần qua giảm 2,4 USD/ounce, còn 89,94 USD/ounce sau khi lên đỉnh 93 USD/ounce.

Theo chuyên gia vàng bạc Dương Anh Vũ, sau khi tăng giá 30% trong những ngày đầu năm mới, giá bạc biến động từ áp lực bán kỹ thuật trên thị trường thế giới. Ngoài ra, các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được xem là nguyên nhân tạo ra ảnh hưởng nhất định. Cụ thể, ngày 14.1, Nhà Trắng xác nhận bạc là kim loại quý chưa phải chịu thuế nhập khẩu. Mặc dù nhiều nhà phân tích cho rằng việc áp thuế đối với bạc là kịch bản khó xảy ra, nhưng nguy cơ tiềm tàng này khiến những người tham gia thị trường phải duy trì lượng dự trữ ở mức cao trong phần lớn năm 2025, gây áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với thông báo mới từ phía Mỹ, lo ngại thiếu hụt đã giảm bớt nhưng trước quyết sách của Trung Quốc, những cú sốc ngắn hạn có thể xảy ra. Động thái mới nhất của Trung Quốc trong năm 2026 là áp đặt các quy định hạn chế xuất khẩu đối với bạc. Theo đó, từ ngày 1.1, chính quyền yêu cầu công ty xuất khẩu phải có năng lực sản xuất hằng năm đạt 80 tấn và hạn mức tín dụng trên 30 triệu USD. Điều này sẽ loại bỏ hàng trăm nhà xuất khẩu vừa và nhỏ ra khỏi hệ thống, mặc dù họ là những nhà cung cấp quan trọng cho các đơn vị sản xuất công nghiệp trên thế giới. Động thái này tương tự như giai đoạn phương Tây từng lao đao vì Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm năm 2010, khiến giá tăng tới 4.500%.

"Khi Trung Quốc đang muốn vũ khí hóa nguồn cung bạc giống như nguồn cung đất hiếm, giá bạc vẫn có khả năng tăng thêm, chạm mức 100 USD/ounce. Tuy nhiên, giá 93 USD/ounce, mức kỷ lục của ngày 14.1 cũng là ngưỡng kháng cự quan trọng. Bởi vậy, trong phiên giao dịch tuần này, giá bạc cần giữ vững mức hỗ trợ 87,6 USD/ounce. Nếu không giữ mức hỗ trợ này, giá bạc sẽ điều chỉnh sâu hơn, về mức 83,4 USD/ounce", ông Vũ dự báo.

Nguồn: Giá bạc Công ty Phú Quý - Đồ họa: M.Nguyệt

Rủi ro kép

Trong vòng 3 - 4 tuần qua, giá bạc đã tăng từ 20 - 36%, còn nếu tính tốc độ tăng giá trong vòng 1 năm qua thì lên gần 3 lần. Chính điều này đã khiến nhiều người thậm chí tính đến việc vay tiền đầu tư vào bạc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, khuyến cáo hành động này ẩn chứa rủi ro kép. Dù nhiều dự báo trên thế giới cho rằng giá bạc có thể sẽ tăng trong giai đoạn tới nhưng hành động vay tiền ngân hàng hay bên ngoài đều gánh chịu rủi ro cao.

Giá bạc hiện nay đang ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay và chưa có kênh đầu tư nào tăng nhanh như kim loại này. Khi hoạt động bán chốt lời diễn ra thì giá sẽ đảo chiều đi xuống. Đối với thị trường bạc trong nước, mức độ rủi ro càng cao hơn khi giá đang thấp hơn thế giới trên 10 triệu đồng/kg, có khi lên 13 triệu đồng/kg, tương đương mức đắt đỏ 15 - 16%. Đồng thời, chênh lệch giữa giá mua và bán bạc cũng khoảng 3 triệu đồng/kg. Tỷ lệ chênh lệch giữa giá mua và bán cao, nên khi mua bạc thì khách hàng chịu lỗ ngay mức tương đương 3,3%. Trong trường hợp khách hàng vay tiền lãi ngoài 5%/tháng thì ngay lập tức mức lỗ hay sự kỳ vọng tăng giá sẽ còn cao hơn. "Về việc dùng thẻ tín dụng thanh toán khi mua vàng hay bạc, các doanh nghiệp sẽ không mong muốn điều này vì phải trả phí cho ngân hàng khoảng 3%, mức thấp nhất khoảng 1,7%. Do đó, mức sinh lời của các doanh nghiệp kinh doanh bạc phải rất cao mới có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Giá bạc hiện ở mức cao, trường hợp giá đảo chiều, giảm xuống thì khách hàng vay tiền đầu tư vừa bị lỗ giá, vừa phải trả lãi. Do đó việc vay tiền đầu tư bạc là quá rủi ro, khách hàng cần cân nhắc", ông Nguyễn Ngọc Trọng lưu ý.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Huy (Trường ĐH Nguyễn Trãi) cũng cho rằng hành động vay tiền, nhất là vay lãi ngoài, để đầu tư vào bạc là quá rủi ro. Giá bạc tăng nhanh từ vùng giá 78 triệu đồng lên 93 - 94 triệu đồng/kg phản ánh trạng thái tâm lý của thị trường. Việc sử dụng vốn vay trong bối cảnh giá đã tăng nhanh đặt nhà đầu tư trước bài toán cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong giai đoạn thị trường tạm lắng hoặc điều chỉnh kỹ thuật, chi phí vốn có thể trở thành yếu tố gây áp lực, làm suy giảm tính chủ động trong quyết định đầu tư. Hơn nữa, so với nhiều tài sản khác, bạc có biên độ dao động tương đối rộng. Những nhịp điều chỉnh 2 chữ số không phải là điều bất thường, ngay cả khi xu hướng tổng thể vẫn tích cực. Vì vậy, bạc thường phù hợp hơn với các nguồn vốn có tính ổn định, cho phép nhà đầu tư duy trì trạng thái kiên nhẫn và kỷ luật.

