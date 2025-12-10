Tiền đổ mạnh, giá bạc tăng cao kỷ lục

Chỉ trong buổi sáng 10.12, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ đã 14 lần điều chỉnh giá bạc theo xu hướng tăng 80.000 đồng/lượng, lên 2,226 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 2,28 triệu đồng. So với đầu tháng 12, giá bạc đã tăng gần 150.000 đồng, tương đương mức lên giá 6,9%. Công ty Phú Quý tăng giá bạc thêm 170.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 2,31 triệu đồng, bán ra 2,381 triệu đồng… Giá bạc đã tăng không ngừng nghỉ kể từ đầu năm đến nay với mức tăng 1,4 lần khi thêm 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng cao kỷ lục ẢNH; T.XUÂN

Trên thị trường thế giới giá bạc đã tăng lên mức cao kỷ lục, ở mức gần 62 USD/ounce, tăng 1,33% so với ngày hôm trước. Giá bạc tiếp tục tăng mạnh, phá vỡ mức cao kỷ lục mới trên 60 đô la một ounce. Bà Suki Cooper, Trưởng phòng Nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered lưu ý, dù đà tăng giá bạc được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, nhưng một số động lực thị trường truyền thống trở lại bình thường có thể tạo ra biến động trong ngắn hạn. Từ tháng 8 đến nay, đà tăng của giá bạc chưa từng có nhờ vào những yếu tố đến từ sự lo ngại của chuỗi cung ứng toàn cầy, mức tiêu thụ công nghiệp mạnh mẽ và sự quan tâm mới của các nhà đầu tư.

Khoảng 78% lượng bạc dự trữ tại kho Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) là do các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) nắm giữ - con số này tăng so với 65% vào tháng 11 năm 2024 và 83% vào tháng 9 năm 2025, khi thị trường bắt đầu thắt chặt. Trong thời gian tới, thị trường bạc sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư vào các sản phẩm ETP, vốn đã chứng kiến dòng vốn đổ vào lớn nhất kể từ năm 2020. Các ETP bạc đã tăng 487 tấn trong tháng 11 và đã tăng thêm 475 tấn trong tháng 12.