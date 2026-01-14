Giá bạc tăng sốc hơn 10 triệu đồng/kg

Ngày 14.1, Công ty Sacombank - SBJ tăng giá bạc gần 400.000 đồng mỗi lượng so với ngày 10.1, mua vào lên 3,426 triệu đồng, bán ra 3,513 triệu đồng. Đối với loại bạc 1kg, giá tăng thêm 10,24 triệu đồng, mua vào lên 91,36 triệu đồng, bán ra 93,68 triệu đồng. Công ty Ancarat tăng giá bạc loại 1 lượng thêm gần 400.000 đồng, mua vào lên 3,379 triệu đồng, bán ra 3,484 triệu đồng. Loại bạc 1kg của công ty tăng lên 10,4 triệu đồng, mua vào 90,107 triệu đồng, bán ra 92,907 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá bạc 400.000 đồng loại 1 lượng, mua vào lên 3,390 triệu đồng, bán ra 3,495 triệu đồng. Loại 1kg, giá tăng thêm gần 10,6 triệu đồng, mua vào lên 90,399 triệu đồng, bán ra 93,199 triệu đồng, có thời điểm giá vượt 94 triệu đồng/kg…

Giá bạc tăng sốc ẢNH: ĐAN THANH

Giá bạc đang ở mức cao kỷ lục và có tốc độ tăng nhanh chưa từng có. Chỉ trong vòng 2 tuần qua, giá bạc đã tăng nhanh chóng mặt. Bạc loại 1 lượng tăng giá gần 580.000 đồng/lượng, tương đương lên giá 19,6%. Còn loại bạc 1kg, giá tăng gần 17,3 triệu đồng, tương đương 22,6%. Ông Nghĩa (TP.HCM) vui mừng cho biết, 2kg bạc mua cách đây 3 tuần, nay lời mỗi ký 23 triệu đồng, tổng tiền lời lên 46 triệu đồng, một mức lời chưa từng có trong giai đoạn ngắn. Nhiều người thân thấy giá bạc tăng nhanh, đến các công ty tìm mua nhưng không có hàng.

Giá bạc thế giới đã có tốc độ tăng chưa từng có trong những ngày qua, lên mức cao kỷ lục 91,1 USD/ounce trong sáng 14.1, mức tăng trong ngày có lúc lên 5%. Một số chuyên gia trên thế giới dự báo, giá bạc sẽ chạm mức 100 USD/ounce trong quý đầu tiên của năm 2026 khi nhu cầu công nghiệp tăng. Bạc sẽ vượt trội hơn trong thị trường kim loại quý.