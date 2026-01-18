Giá vàng hôm nay 18.1.2026: Rơi khỏi đỉnh, người mua vào trước đó lãi bao nhiêu?

Sáng 18.1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua 160,8 triệu đồng/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Do chênh lệch giá mua bán vàng miếng là 2 triệu đồng nên người mua sau một tuần chỉ lời 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức kỷ lục vàng miếng đạt được trong giữa tuần là 163,5 triệu đồng/lượng thì người mua vàng miếng đã lỗ 2,7 triệu đồng nếu bán ra.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhảy vọt khi mua vào lên 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng. Riêng tại công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tăng 3,3 triệu đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 159,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng. Điều này khiến người mua chỉ còn lãi 300.000 đồng do chênh lệch giá mua và bán vẫn ở mức 3 triệu đồng. Thậm chí, nếu so với mức cao nhất trong tuần là 163,5 triệu đồng như vàng miếng thì người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đến nay bán ra lại bị lỗ 3,7 triệu đồng một lượng.

Giá vàng lập đỉnh kỷ lục trong tuần nhưng người mua vàng nhẫn sau một tuần chỉ lãi nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần đạt 4.596 USD/ounce, tăng hơn 87 USD sau một tuần. Thế nhưng, giá vàng đã quay đầu đi xuống sau khi lập kỷ lục ở mức trên 4.615 USD/ounce khi nhà đầu tư mạnh tay chốt lời.

Dù vậy, kim loại quý tiếp tục xác nhận một tuần đi lên và nhiều nhà phân tích tiếp tục dự báo xu hướng này sẽ duy trì trong tuần tới. Cụ thể, trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News với 16 nhà phân tích Phố Wall tham gia thì có đến 8 người, chiếm 50% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 4 người dự báo kim loại quý quay đầu giảm và cũng có 4 người nghĩ rằng vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát với 247 nhà đầu tư cá nhân thì có 192 người, chiếm 78% dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng. Ở chiều ngược lại có 27 người, tương ứng 11% nghĩ rằng kim loại quý sụt giảm và 28 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11% cho rằng vàng đi ngang.

