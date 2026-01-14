Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 14.1.2026: Vàng miếng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/01/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng mạnh sau một ngày không biến động, xác lập đỉnh mới. Kim loại quý thế giới cũng không ngừng tăng lên kỷ lục.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, lên 160,9 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 162,9 triệu đồng. ACB cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 161,9 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 800.000 đồng, lên 161,5 triệu đồng, bán ra tăng 900.000 đồng, lên 162,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 160,4 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 157,4 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 158,2 triệu đồng, bán ra 161,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 14.1.2026: Vàng miếng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng thêm 28 USD mỗi ounce, lên 4.615 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.1), kim loại quý thế giới xác lập mức cao kỷ lục khi lên 4.631 USD/ounce. Vàng củng cố mức tăng khi lạm phát Mỹ khá ôn hòa, điều này khiến thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) của Mỹ trong tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích lần lượt 0,3% và 2,7%.

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh các động thái gây sức ép lên Fed, bao gồm khả năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ, qua đó kích hoạt nhu cầu nắm giữ vàng.

Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, Tập đoàn CME cho biết sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm xử lý tình trạng biến động mạnh của thị trường.

Tin liên quan

Công ty SJC bán vàng vào sáng thứ bảy

Công ty SJC bán vàng vào sáng thứ bảy

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vừa thay đổi thời điểm hoạt động của các điểm kinh doanh, theo đó các cửa hàng tăng thời gian hoạt động vào sáng thứ bảy. Trước đây, các điểm kinh doanh không làm việc sáng thứ bảy.

Giá vàng hôm nay 13.1.2026: Đứng ở mức cao

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận