Giá vàng hôm nay 14.1.2026: Vàng miếng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, lên 160,9 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 162,9 triệu đồng. ACB cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 161,9 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 800.000 đồng, lên 161,5 triệu đồng, bán ra tăng 900.000 đồng, lên 162,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 160,4 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 157,4 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 158,2 triệu đồng, bán ra 161,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng thêm 28 USD mỗi ounce, lên 4.615 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.1), kim loại quý thế giới xác lập mức cao kỷ lục khi lên 4.631 USD/ounce. Vàng củng cố mức tăng khi lạm phát Mỹ khá ôn hòa, điều này khiến thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) của Mỹ trong tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích lần lượt 0,3% và 2,7%.

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh các động thái gây sức ép lên Fed, bao gồm khả năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ, qua đó kích hoạt nhu cầu nắm giữ vàng.

Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, Tập đoàn CME cho biết sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm xử lý tình trạng biến động mạnh của thị trường.