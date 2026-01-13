Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá vàng hôm nay 13.1.2026: Đứng ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/01/2026 08:46 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng ở mức cao, trong khi kim loại quý giảm nhẹ sau khi đạt mức kỷ lục.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức cao, mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB giảm giá mua vào 300.000 đồng, xuống 161 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 162 triệu đồng… Đối với vàng nhẫn 4 số 9, Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng, mua vào lên 157,3 triệu đồng, bán ra 160,3 triệu đồng. Công ty SJC giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 13.1.2026: Đứng ở mức cao - Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn đứng ở mức cao

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 5 USD mỗi ounce, xuống 4.595 USD sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 12.1) lên mức cao kỷ lục 4.626,6 USD/ounce. Thị trường có thể dễ dàng biến động mạnh trong tuần này khi một số sự kiện quan trọng diễn ra. Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12, cung cấp các số liệu cập nhật về lạm phát có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ngoài ra, Tòa án Tối cao dự kiến sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, một quyết định có thể có tác động sâu rộng đến quan hệ thương mại và tăng trưởng kinh tế.

Vàng vẫn đang được những yếu tố sau thúc đẩy tăng giá như diễn biến bất thường xung quanh Chủ tịch Fed Jerome Powell, người được cho là đang bị Bộ Tư pháp điều tra hình sự. Bất kể tính xác đáng của cuộc điều tra, vụ việc này đang làm xói mòn niềm tin vào tính độc lập của các thể chế chính sách tiền tệ của Mỹ. Thêm vào đó, những diễn biến quốc tế đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường. Tình trạng bất ổn dân sự ở Iran đã bước sang tuần thứ ba.

Trước sự kết hợp của những bất ổn thể chế, căng thẳng địa chính trị và các dữ liệu kinh tế sắp được công bố, các nhà đầu tư nên dự đoán thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục biến động. Đợt tăng giá hiện tại rất có thể là đợt tăng kỷ lục đầu tiên trong nhiều lần tăng giá khác trong suốt năm 2026 khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp và bất ổn.

