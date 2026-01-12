Giá vàng phiên Mỹ tăng lên đỉnh mới

Giá vàng thế giới đã mất gần 20 USD trước khi bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 12.1), xuống 4.578 USD/ounce. Thế nhưng sau đó nhanh chóng tăng vọt lên thẳng 4.620 USD/ounce - mức cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay. Tổng cộng mức tăng trong ngày lên 110 USD/ounce, tương ứng hơn 2,4%. So với cuối năm ngoái, giá vàng thế giới đã tăng 310 USD/ounce, tương ứng 7,3%. Ngay sau đó, vàng đã đột ngột đảo chiều giảm mạnh về mức 4.600 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch Mỹ ẢNH: T.X

Giá vàng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu ngày thứ hai tại Mỹ. Tâm lý né tránh rủi ro đang gia tăng đáng kể trên thị trường khi bắt đầu tuần giao dịch, trong bối cảnh bất ổn tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và tình trạng bất ổn dân sự ở Iran đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với thị trường kim loại quý. Thị trường trở nên thận trọng hơn khi Fed nhận được trát triệu tập của bồi thẩm đoàn. Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm chủ nhật cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập tới Fed và đe dọa truy tố hình sự liên quan đến lời khai của ông Powell hồi mùa hè năm ngoái về việc cải tạo tòa nhà của Fed. Thị trường chứng khoán và tài chính đã chao đảo sau tin tức bất ngờ về ông Powell.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD - Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 98,76 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,19%. Những thông tin này phần nào hỗ trợ cho giá vàng tăng mạnh.