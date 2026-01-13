Vàng xác lập kỷ lục mới

Vàng tăng giá hơn 6,3% chưa đầy 2 tuần

Thị trường sửng sốt khi giá vàng miếng SJC mở cửa ngày 12.1 tăng vọt lên 162 triệu đồng/lượng, tương đương cộng thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 159,5 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng/lượng. ACB mua vào 161 triệu đồng, bán ra 162,2 triệu đồng (có thời điểm trong ngày lên 162,5 triệu đồng/lượng). Công ty Mi Hồng mua vào 160,5 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng/lượng… Các công ty cũng tăng giá vàng nhẫn 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu 2 lần giảm giá vàng nhẫn 700.000 đồng mỗi lượng nhưng vẫn là đơn vị có giá vàng ở mức cao nhất thị trường khi mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng mỗi lượng…

Giá vàng tăng cao mức kỷ lục ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

So với cuối năm 2025, giá vàng miếng đã tăng 9,7 triệu đồng mỗi lượng, tương đương lên giá 6,3%. Những người mua vàng miếng đã có lời hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ chưa đầy 2 tuần qua nên các hoạt động chốt lời diễn ra khi giá lên mức kỷ lục. Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cho biết lực bán vàng sáng 12.1 tăng lên. Tuy nhiên, công ty vẫn giới hạn bán ở mức 1 lượng vàng miếng/người, hay 1 chỉ/người đối với vàng nhẫn. Tương tự, Công ty Bảo Tín Mạnh Hải phát số cho khách hàng đến mua sản phẩm Tiểu Kim cát 0,1 chỉ. Đối với nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo, đồng xu Kim Gia Bảo - Hoa Sen, khách đặt dưới 5 chỉ, thời gian trả là 10 ngày; từ 5 - 10 chỉ, thời gian trả là 15 ngày; từ 11 - 300 chỉ, thời gian trả là 20 ngày. Công ty tạm dừng nhận đặt Đồng vàng hoa sen. Lượng khách hàng đến hệ thống cửa hàng PNJ mua vàng cũng đông dù giá cao.

Khi giá vàng biến động mạnh, thị trường vàng tự do biến động loạn giá. Trên trang diễn đàn giao dịch vàng, một số thành viên rao mua, bán vàng miếng với giá từ 166 - 167 triệu đồng/lượng… Dù vậy, những người mua vàng miếng SJC trên thị trường tự do hồi tháng 10.2025 ở mức giá 168,9 - 170 triệu đồng/lượng đến nay vẫn chưa thể "về bờ", vẫn lỗ vài triệu đồng mỗi lượng. Điều đó cho thấy rủi ro khi mua vàng trên các chợ online là rất lớn. Giá vàng miếng SJC hiện vẫn cao hơn thế giới gần 16 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng mạnh theo thế giới. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng 86 USD/ounce, lên 4.597 USD/ounce. Sau khi tăng mạnh vào đầu ngày lên mức cao kỷ lục 4.602 USD/ounce, giá vàng có lúc điều chỉnh xuống 4.570 USD/ounce rồi sau đó tăng nhanh khi thị trường bước vào phiên giao dịch châu Âu (chiều 12.1). Vàng đã tăng gần 2% so với mức giá đóng cửa cuối tuần qua. Ghi nhận mức tăng giá khoảng 280 USD/ounce so với cuối năm, tương đương lên giá 6,8%.

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá biến động khó lường

Chuyên gia vàng Trần Thanh Hải nhận định, các yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng giảm đan xen vào nhau trong những ngày đầu năm. Trong đó, có những yếu tố khiến giá vàng có thể giảm, đó là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026 thay vì 3 lần như năm 2025. Thêm vào đó, chứng khoán toàn cầu tăng nóng do các nhà đầu tư đổ vào cổ phiếu công nghệ, nên dòng vốn chia sẻ thay vì đổ vào vàng. Tuy nhiên cũng có những yếu tố nâng đỡ vàng lên giá như xu thế lạm phát cao; ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed, hết nhiệm kỳ vào tháng 5.2026 và những áp lực giảm lãi suất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thêm vào đó là những bất ổn chính trị Trung Đông, Mỹ La tinh, kể cả xung đột Nga - Ukraine, các nước tăng cường chạy đua vũ trang nên tiền được bơm ra nhiều. Ngoài ra các nước đang có xu thế giảm lệ thuộc vào USD…

Theo ông Trần Thanh Hải, giá vàng trong nước còn thêm một yếu tố chi phối, đó là tỷ giá ngoại tệ có thể còn tăng trong năm. Điều này sẽ khiến giá vàng trong nước quy đổi tăng lên. Cho đến thời điểm này chưa có thông tin về việc cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu nên giá vàng trong nước sẽ còn giữ khoảng cách so với giá thế giới khi nguồn cung chưa được cải thiện.

Thực tế, sau gần 1 tháng chưa có thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước về hạn mức nhập khẩu vàng, thị trường vẫn trong tình trạng thiếu nguồn cung nguyên liệu sản xuất. Hiện đang bước vào mùa sản xuất để chuẩn bị hàng phục vụ lễ tết, thế nhưng do nguồn nguyên liệu hạn hẹp, các đơn vị tăng cường thu mua vàng cũ đã qua sử dụng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh chính sách thu đổi trang sức vàng, chính thức có hiệu lực vào đầu năm. Chính sách mới cho phép doanh nghiệp thu mua lại cả trang sức có hàm lượng vàng thấp và trang sức có hàm lượng vàng cao, ngoại trừ trang sức kim cương, đá quý và nhẫn cưới, với mức giá bám sát giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Trước đó, đối với các sản phẩm trang sức có hàm lượng vàng thấp, doanh nghiệp áp dụng mức thu mua từ 70 - 80% giá trị hóa đơn ban đầu, trong khi các sản phẩm có hàm lượng vàng cao được thu mua theo giá thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nói rằng thời điểm này các doanh nghiệp trang sức mỹ nghệ đang chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm phục vụ ngày cưới, lễ tết, cũng như ngày Thần tài sắp tới. Việc thu mua vàng cũ làm vàng nguyên liệu cũng là cách hợp thức hóa đầu vào vì có thông tin khách hàng bán vàng, CCCD đầy đủ. Đây là giải pháp tình thế cho các doanh nghiệp hiện nay.

"Nhu cầu thị trường vàng vật chất hiện nay có tăng lên so với tháng trước nhưng lực mua trên thị trường cũng không đáng kể. Trong khi đó, giá vàng hiện nay biến động rất khó dự báo. Chẳng hạn như hôm nay (12.1), thị trường không có những thông tin bất ngờ hay đột biến nhưng giá vàng vẫn tăng 100 USD/ounce. Điều này cho thấy giá vàng hiện nay chứa đựng đầy rủi ro. Dù giá đang ở mức cao kỷ lục nhưng nhiều nhà đầu tư trên thế giới vẫn đổ tiền vào vàng. Nhưng giá vàng ở mức quá cao cũng chứa đựng nhiều rủi ro vì tỷ suất sinh lời không còn nhiều", ông Nguyễn Ngọc Trọng nhấn mạnh.