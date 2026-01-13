Công ty SJC bán vàng vào sáng thứ bảy

Công ty SJC sẽ mở cửa hoạt động giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn, ép bao vàng miếng vào sáng thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30. Về nữ trang, thời gian giao dịch từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, vào khung giờ 8 giờ 30 đến 16 giờ 45.

Công ty SJC hoạt động sáng thứ bảy ẢNH: t.XUÂN

Đối với Trung tâm Vàng bạc đá quý 230A Quang Trung, P.Gò Vấp, giao dịch vàng giao nữ trang 99%, 68%, 41,7% từ thứ 2 đến thứ sáu (từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, 13 giờ - 16 giờ 30), còn thứ bảy từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30. Đối với giao dịch vàng nữ trang cao cấp, Trung tâm hoạt động từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ đến 20 giờ.

Tại Trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, P.An Nhơn, vàng miếng SJC giao dịch từ thứ hai đến thứ bảy (sáng thứ bảy từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30); còn vàng nữ trang hoạt động từ thứ hai đến chủ nhật (từ 8 giờ đến 20 giờ).

Không những Công ty SJC tăng cường hoạt động các điểm giao dịch vào thời điểm cuối năm, một số công ty kinh doanh vàng ở Hà Nội đã mở thêm điểm giao dịch trên địa bàn TP.HCM như Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. Nhu cầu mua vàng nữ trang tại TP.HCM thường tăng vào dịp lễ tết, đặc biệt là ngày vía Thần Tài nên các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý đã tăng điểm giao dịch cũng như thời gian hoạt động.