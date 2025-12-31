Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/12/2025 13:27 GMT+7

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vừa thông tin tạm dừng giao dịch vàng miếng và nhẫn vào chiều 31.12. Thị trường vàng trong nước yên ắng cuối năm.

Công ty SJC thông báo tạm dừng giao dịch vàng miếng và nhẫn tại 2 điểm giao dịch tại TP.HCM nhằm phục vụ công tác kiểm kê cuối năm. Hai điểm tạm dừng giao dịch gồm cửa hàng tại 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ và 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Riêng quầy nữ trang vẫn thực hiện bình thường. Ngoài ra, Công ty SJC sẽ nghỉ tết Dương lịch 2026 từ ngày 1 - 4.1, hoạt động trở lại vào ngày 5.1, thời gian làm bù vào ngày 10.1.

Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn- Ảnh 1.

Công ty SJC tạm dừng giao dịch vàng miếng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Thị trường vàng trong nước khá yên ắng trong ngày giao dịch cuối năm. Giá vàng vàng miếng đứng yên, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào 152,4 triệu đồng, bán ra 154,4 triệu đòng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 300.000 đồng, lên 152 triệu đồng, bán ra giữ nguyên 154,4 triệu đồng… So với mức giá cao kỷ lục, vàng miếng SJC hiện đã mất 5,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đứng yên bất động, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Từ tháng 2.2026, mua bán vàng tại cửa hàng không giấy phép bị phạt tới 20 triệu

Kim loại quý thế giới giảm 22 USD mỗi ounce so với đầu ngày, xuống còn 4.343 USD. Trong những ngày qua, giá vàng thế giới tăng giảm liên tục, mức tăng chỉ có 2,3% trong vòng 30 ngày trở lại đây, với 97 USD/ounce. Dù vậy, mức tăng trong một năm qua cũng lên đến 66,4%, với hơn 1.736 USD/ounce. Mức cao kỷ lục mà giá vàng đạt được trong năm nay ở 4.553 USD/ounce.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 31.12.2025: Trong nước giảm, thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 31.12.2025: Trong nước giảm, thế giới tăng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, trong khi kim loại quý thế giới bật tăng trở lại sau đợt giảm mạnh trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng Nhẫn công ty SJC giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận