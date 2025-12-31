Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn

Công ty SJC thông báo tạm dừng giao dịch vàng miếng và nhẫn tại 2 điểm giao dịch tại TP.HCM nhằm phục vụ công tác kiểm kê cuối năm. Hai điểm tạm dừng giao dịch gồm cửa hàng tại 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ và 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Riêng quầy nữ trang vẫn thực hiện bình thường. Ngoài ra, Công ty SJC sẽ nghỉ tết Dương lịch 2026 từ ngày 1 - 4.1, hoạt động trở lại vào ngày 5.1, thời gian làm bù vào ngày 10.1.

Công ty SJC tạm dừng giao dịch vàng miếng ẢNH: NGỌC THẠCH

Thị trường vàng trong nước khá yên ắng trong ngày giao dịch cuối năm. Giá vàng vàng miếng đứng yên, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào 152,4 triệu đồng, bán ra 154,4 triệu đòng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 300.000 đồng, lên 152 triệu đồng, bán ra giữ nguyên 154,4 triệu đồng… So với mức giá cao kỷ lục, vàng miếng SJC hiện đã mất 5,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đứng yên bất động, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Từ tháng 2.2026, mua bán vàng tại cửa hàng không giấy phép bị phạt tới 20 triệu

Kim loại quý thế giới giảm 22 USD mỗi ounce so với đầu ngày, xuống còn 4.343 USD. Trong những ngày qua, giá vàng thế giới tăng giảm liên tục, mức tăng chỉ có 2,3% trong vòng 30 ngày trở lại đây, với 97 USD/ounce. Dù vậy, mức tăng trong một năm qua cũng lên đến 66,4%, với hơn 1.736 USD/ounce. Mức cao kỷ lục mà giá vàng đạt được trong năm nay ở 4.553 USD/ounce.