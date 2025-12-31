Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 31.12.2025: Trong nước giảm, thế giới tăng

Thanh Xuân
31/12/2025 08:58 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, trong khi kim loại quý thế giới bật tăng trở lại sau đợt giảm mạnh trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 152,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vào 500.000 đồng, xuống 153 triệu đồng, bán ra giảm 200.000 đồng, còn 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng bán ra, xuống 154,4 triệu đồng, trong khi mua vào giữ nguyên ở mức 151,7 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng nhẫn không thay đổi, Công ty SJC mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 31.12.2025: Trong nước giảm, thế giới tăng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 28 USD/ounce trong sáng 31.12, lên 4.366 USD/ounce. Kim loại quý đã biến động khá mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 30.12), sau khi tăng cao lên mức 4.400 USD, giá đã giảm liên tục sau đó xuống mức thấp nhất ở 4.328 USD. Trong những phiên cuối năm, giá vàng tăng giảm mạnh khó lường.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vừa được công bố cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát, ngay cả khi triển vọng kinh tế của họ vẫn còn nhiều bất ổn. Đầu tháng 12, Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25%, nới lỏng lãi suất trong quý thứ ba liên tiếp. Động thái này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương vẫn duy trì dự báo chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới. Biên bản đề cập một số thành viên đề xuất nên giữ nguyên phạm vi mục tiêu trong một thời gian, cách tiếp cận như vậy sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách đánh giá tác động trễ lên thị trường lao động và hoạt động kinh tế từ những động thái gần đây của Ủy ban hướng tới lập trường chính sách trung lập hơn. Đồng thời cũng cho các nhà hoạch định chính sách thời gian để tự tin hơn về việc lạm phát sẽ trở lại mức 2%.

Giá vàng trong nước giảm mạnh từ 3 - 4 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn có mức giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới đã giảm khá sâu trước lực bán chốt lời từ nhà đầu tư vào những phiên giao dịch cuối năm.

