Giá vàng hôm nay 30.12.2025: Giảm 3 - 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh 3,8 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá bán vàng 4 triệu đồng, xuống 153 triệu đồng, trong khi giá bán ra giảm 3 triệu đồng, còn 158 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1,5 triệu đồng chiều mua vào, còn 153 triệu đồng, bán ra giảm 1,8 triệu đồng, còn 154,2 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Chỉ vài ngày qua, vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 5,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giảm mạnh giá vàng nhẫn 5 triệu đồng/lượng, mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng...

Giá vàng miếng SJC và nhẫn giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD mỗi ounce, lên 4.336 USD sau khi trượt giảm sâu trước đó. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 29.12), giá vàng thế giới giảm mạnh 220 USD/ounce, tương đương 4,4%, xuống mức thấp nhất 4.324 USD/ounce. Dự báo áp lực bán mạnh vào những ngày cuối năm có thể gây ra biến động mạnh về giá và cho thấy thị trường vàng đã đạt mức đỉnh trong ngắn hạn.

Theo các chiến lược gia hàng hóa tại UBS, giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9.2026, và bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đều có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD. Nhu cầu vàng sẽ tăng đều đặn trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại về kinh tế toàn cầu và những bất ổn trong chính sách nội địa của Mỹ. Việc Cục Dự trữ liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất, lợi suất thực thấp hơn, rủi ro tài chính gia tăng và những thay đổi trong môi trường chính trị Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng mua mạnh mẽ hiện tại của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư.