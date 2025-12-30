Đã có 9 doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép sản xuất, nhập khẩu vàng

Theo Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trước ngày 15.12, NHNN sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ông Đào Xuân Tuấn cho biết, thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ đăng ký từ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Những đơn vị nào được cấp giấy phép hoạt động sản xuất vàng miếng sẽ đồng thời được NHNN xem xét để cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. NHNN đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất ý kiến nhằm xem xét, cấp phép cho các đơn vị này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đã có 9 doanh nghiệp, ngân hàng nộp hồ sơ xin giấy phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ẢNH: NGỌC THẠCH

Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp hiện nay cũng tỏ ra rất thận trọng trong việc tiếp cận thị trường cũng như cân nhắc kỹ lưỡng khi nộp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu. Ngay khi các doanh nghiệp và ngân hàng được hoàn thiện thủ tục và cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, cơ quan quản lý sẽ tiến hành xem xét cấp phép nhập khẩu và cấp hạn mức kinh doanh mua bán vàng miếng.

Về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, ông Đào Xuân Tuấn khẳng định đây là một chủ trương lớn của Chính phủ. Với vai trò là đơn vị đầu mối, thời gian qua NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng tờ trình và đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, Thủ tướng đã có chỉ đạo yêu cầu NHNN tiếp tục tham khảo, xin ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành liên quan. NHNN xác định đây là vấn đề phức tạp cần tiếp cận một cách hết sức thận trọng. Mục tiêu đặt ra là phải lựa chọn được mô hình sàn giao dịch thực sự phù hợp với điều kiện và đặc thù của thị trường Việt Nam, làm sao để mô hình này vừa hỗ trợ đắc lực cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước, vừa thúc đẩy thị trường vàng phát triển lành mạnh. NHNN đang trong quá trình tiếp tục tổng hợp ý kiến từ các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.