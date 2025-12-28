Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 28.12.2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng

An Yến
An Yến
28/12/2025 07:49 GMT+7

Giá vàng nhảy vọt lên mức kỷ lục mới và ghi nhận mức tăng cao sau một tuần.

Sáng 28.12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 157,7 triệu đồng/lượng và bán ra 159,7 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng sau một tuần. Đáng chú ý, vàng miếng SJC đã lập kỷ lục mới khi bán ra 159,8 triệu đồng/lượng trong tuần và hiện tại chỉ giảm nhẹ từ mức đỉnh này.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 153,1 triệu đồng, bán ra 156,1 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng sau một tuần. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 4,7 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn lên 156,9 triệu đồng, bán ra 159,9 triệu đồng. Đặc biệt, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu bán ra đã vượt mặt vàng miếng SJC. Đây cũng là đơn vị có giá mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay 28.12.2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng - Ảnh 1.

Giá vàng tăng cao và vàng nhẫn vượt cả vàng miếng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới nhảy vọt, lập kỷ lục mới ở mức 4.533 USD/ounce, tăng hơn 195 USD sau một tuần. Đà tăng của kim loại quý được duy trì khi nhiều nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong năm mới 2026. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã gia tăng sau các số liệu lạm phát và thị trường lao động gần đây tại Mỹ. Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc công ty OANDA, nhận định rằng việc đặt cược vào khả năng giảm lãi suất đang thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý, trong đó vàng là lựa chọn hàng đầu của dòng tiền phòng thủ. Song song với các yếu tố tiền tệ, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được củng cố bởi rủi ro địa chính trị như căng thẳng tại Trung Đông, sự bất định quanh triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng với các động thái gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu của Venezuela, đang góp phần duy trì tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính toàn cầu…

Điều này cũng đưa đến nhiều dự báo vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2026. Dự báo giá vàng của Goldman Sachs cho thấy, kim loại quý sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào tháng 12.2026 trong khi Bank of America tin rằng vàng sẽ đạt bình quân 4.538 USD/ounce trong năm 2026, và mức cao là 5.000 USD/ounce…

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay vàng nhẫn Vàng miếng dự báo giá vàng
