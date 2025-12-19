Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 19.12.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

An Yến
An Yến
19/12/2025 09:02 GMT+7

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên trên 156 triệu đồng một lượng trong khi thế giới quay đầu giảm nhẹ.

Sáng 19.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên chiều mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng như hôm qua. Cùng lúc, vàng nhẫn tại SJC cũng đứng yên khi tiếp tục mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Hiện chênh lệch giữa giá mua bán vàng nhẫn SJC tăng lên 3 triệu đồng/lượng như các công ty khác thay vì chỉ 2,5 triệu đồng như tuần trước. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vàng nhẫn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng… Như vậy, dù vàng đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay 19.12.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 19.12 trong nước đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống 4.313 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 17 USD. Kim loại quý giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát của Mỹ. Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 tăng 2,7% - thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,1% của các chuyên gia. Do báo cáo CPI tháng 10 bị hủy bỏ trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, báo cáo tháng 11 không có đầy đủ các điểm dữ liệu thông thường của một báo cáo CPI điển hình. Cục Thống kê Lao động cho biết họ không thể thu thập dữ liệu tháng 10 bằng cách hồi tố, nhưng đã sử dụng một số "nguồn dữ liệu phi khảo sát" để thực hiện các tính toán chỉ số.

Điều này cho thấy xu hướng giảm dần của lạm phát và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ. Khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tháng 1.2026 vẫn ở mức thấp, nhưng các nhà giao dịch kỳ vọng vào khả năng giảm lãi suất vào kỳ họp tháng 3.2026. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 3.2026 là 60%, tăng từ khoảng 53,9% trong ngày 17.12. Lãi suất giảm thường sẽ tác động tích cực đối với giá vàng. 

