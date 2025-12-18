Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 18.12.2025: Trong nước giữ đà tăng, cao hơn thế giới gần 19 triệu

An Yến
An Yến
18/12/2025 08:46 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà đi lên của thế giới khi nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Mỹ tiếp tục giảm lãi suất.

Sáng 18.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá giao dịch vàng miếng ACB và SJC như nhau khi mua vào 155 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng, tăng 300.000 đồng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại SJC vẫn đứng yên khi tiếp tục mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng duy trì giá mua vàng nhẫn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng… Hiện giá bán ra vàng nhẫn cao nhất thị trường tại Công ty Bảo Tín Minh Châu là 155,2 triệu đồng/lượng trong khi mua vào thấp hơn 3 triệu đồng, ở mức 152,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 18.12.2025: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 18.12 tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.330 USD/ounce, cao hơn hôm qua 13 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18,6 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 15,5 triệu đồng.

Kim loại quý giữ đà tăng sau khi báo cáo việc làm của Mỹ phục hồi trong tháng 11 nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất 2 lần trong năm tới. Diễn biến này được giới phân tích cho rằng có thể làm tăng khả năng Fed sẽ giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Bas Kooijman, Giám đốc điều hành kiêm quản lý tài sản tại DHF Capital S.A., nhận định trên CNBC nếu Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong nửa đầu năm 2026 thì điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong giai đoạn đó. Hiện các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày hôm nay (theo giờ Mỹ) và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào ngày 19.12.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
