Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng lập kỷ lục mới, người bán vàng từ năm 2026 sẽ nộp thuế ra sao?

Mai Phương
Mai Phương
13/12/2025 10:15 GMT+7

Giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới và những người bán ra từ năm sau sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Sáng nay (13.12), giá vàng miếng SJC đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Nhưng từ 1.7.2026, giao dịch vàng sẽ phải chịu thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được thông qua. 

Giá vàng lập kỷ lục mới, người bán vàng từ năm 2026 sẽ nộp thuế ra sao?- Ảnh 1.

Từ tháng 7.2026 người bán vàng miếng trên ngưỡng quy định sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Chính phủ cho rằng áp thuế chuyển nhượng với vàng là bước đi cần thiết, góp phần hạn chế đầu cơ vàng, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào nền kinh tế. Việc giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng để tiết kiệm, cất giữ. Điều này phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Điều quan trọng nhất là bán bao nhiêu vàng miếng sẽ phải nộp thuế thì phải chờ Chính phủ quy định chi tiết. Một số ý kiến trước đây cho rằng ngưỡng tính thuế hợp lý nên dựa trên khối lượng và giá trị giao dịch bình quân đầu người trong một chu kỳ xác định (tháng, quý hoặc năm). Ví dụ, có thể quy định khi bán ra 10 lượng vàng sẽ bắt đầu chịu thuế là phù hợp. Đồng thời để ngăn chặn hành vi chia nhỏ khối lượng bán ra để né thuế thì cũng sẽ quy định bán ra 10 lượng vàng/tháng. Quy định này sẽ không làm ảnh hưởng đến những người dân mua bán vàng miếng nhỏ lẻ, số lượng ít mang tính chất tiết kiệm, tích trữ truyền thống. Ngưỡng chịu thuế cũng cần được điều chỉnh định kỳ theo biến động giá vàng và tốc độ lạm phát để duy trì tác dụng phân loại đối tượng. Giả sử quy định người bán 10 lượng vàng phải nộp thuế thì giá trị nhận về được là 1,543 tỉ đồng (sáng 13.12, SJC mua vào vàng miếng 154,3 triệu đồng/lượng). Khi đó, số thuế người bán vàng phải nộp là 0,1% x 1,543 tỉ đồng = 1,543 triệu đồng.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng cứ bán ra 1 lượng vàng miếng là phải nộp thuế 0,1%, tương tự như nhà đầu tư bán chứng khoán. Các nhà đầu tư chứng khoán hiện nay dù bán ra bao nhiêu cổ phiếu (số lượng nhỏ nhất là 10 cổ phiếu/lô trên sàn HOSE ) thì đều bị nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị bán ra. Việc bán ra 1 lượng vàng ở thời điểm hiện nay có giá 154,3 triệu đồng nếu nộp thuế thì số tiền là 154.300 đồng và đây không phải là số tiền lớn nên sẽ không tác động nhiều đến người dân, thị trường...

Riêng với người bán vàng nhẫn, nữ trang thì không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên. 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13.12.2025: Nhảy vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay 13.12.2025: Nhảy vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng một lượng

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới khi thị trường thế giới duy trì đà tăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Nộp thuế Vàng miếng Thuế thu nhập cá nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận