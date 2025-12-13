Giá vàng lập kỷ lục mới, người bán vàng từ năm 2026 sẽ nộp thuế ra sao?

Sáng nay (13.12), giá vàng miếng SJC đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Nhưng từ 1.7.2026, giao dịch vàng sẽ phải chịu thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được thông qua.

Từ tháng 7.2026 người bán vàng miếng trên ngưỡng quy định sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Chính phủ cho rằng áp thuế chuyển nhượng với vàng là bước đi cần thiết, góp phần hạn chế đầu cơ vàng, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào nền kinh tế. Việc giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng để tiết kiệm, cất giữ. Điều này phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Điều quan trọng nhất là bán bao nhiêu vàng miếng sẽ phải nộp thuế thì phải chờ Chính phủ quy định chi tiết. Một số ý kiến trước đây cho rằng ngưỡng tính thuế hợp lý nên dựa trên khối lượng và giá trị giao dịch bình quân đầu người trong một chu kỳ xác định (tháng, quý hoặc năm). Ví dụ, có thể quy định khi bán ra 10 lượng vàng sẽ bắt đầu chịu thuế là phù hợp. Đồng thời để ngăn chặn hành vi chia nhỏ khối lượng bán ra để né thuế thì cũng sẽ quy định bán ra 10 lượng vàng/tháng. Quy định này sẽ không làm ảnh hưởng đến những người dân mua bán vàng miếng nhỏ lẻ, số lượng ít mang tính chất tiết kiệm, tích trữ truyền thống. Ngưỡng chịu thuế cũng cần được điều chỉnh định kỳ theo biến động giá vàng và tốc độ lạm phát để duy trì tác dụng phân loại đối tượng. Giả sử quy định người bán 10 lượng vàng phải nộp thuế thì giá trị nhận về được là 1,543 tỉ đồng (sáng 13.12, SJC mua vào vàng miếng 154,3 triệu đồng/lượng). Khi đó, số thuế người bán vàng phải nộp là 0,1% x 1,543 tỉ đồng = 1,543 triệu đồng.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng cứ bán ra 1 lượng vàng miếng là phải nộp thuế 0,1%, tương tự như nhà đầu tư bán chứng khoán. Các nhà đầu tư chứng khoán hiện nay dù bán ra bao nhiêu cổ phiếu (số lượng nhỏ nhất là 10 cổ phiếu/lô trên sàn HOSE ) thì đều bị nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị bán ra. Việc bán ra 1 lượng vàng ở thời điểm hiện nay có giá 154,3 triệu đồng nếu nộp thuế thì số tiền là 154.300 đồng và đây không phải là số tiền lớn nên sẽ không tác động nhiều đến người dân, thị trường...

Riêng với người bán vàng nhẫn, nữ trang thì không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.