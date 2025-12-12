Giá vàng hôm nay 12.12.2025: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng miếng sau khi tăng mạnh trong hôm qua thì cuối ngày đã quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 155 triệu đồng/lượng. Sáng nay (12.12), vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng vọt trở lại khi được mua vào 153,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC mua vào lên 150,5 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng, tăng 800.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1,1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu đồng, bán ra lên 153,6 triệu đồng; Doji cũng tăng 1,1 triệu đồng, đưa giá mua vào lên 150,6 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng...

Giá vàng sáng 12.12 tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.270 USD/ounce, cao hơn hôm qua 32 USD. Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong hơn một tháng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25%, qua đó kéo đồng USD giảm giá. Lãi suất chuẩn của Fed xuống còn khoảng 3,5 - 3,75%. Trong khi đó, giá bạc thế giới lên 64,22 USD/ounce và xác lập kỷ lục. Ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex phát biểu trên CNBC rằng, dường như bạc đang kéo vàng đi lên cùng, và cũng kéo theo cả bạch kim… Hiện tại, có rất nhiều động lực phía sau xu hướng này.

Nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 16.12 để có thêm chỉ dấu mới về lộ trình chính sách của Fed. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi về thông tin ứng viên mới được đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Kevin Hassett, hiện được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vụ này. Ông là người bày tỏ ủng hộ quan điểm giảm lãi suất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu lãi suất giảm thì thường có lợi cho vàng.