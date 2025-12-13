Giá vàng hôm nay 13.12.2025: Nhảy vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng một lượng

Sáng 13.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng mạnh lên chiều mua vào 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 900.000 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên không lâu sau đó, khoảng 8 giờ 45, SJC đã giảm 300.000 đồng một lượng khi còn mua vào 154,3 triệu đồng và bán ra 156,3 triệu đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Trong khi đó, vàng nhẫn đầu ngày tại SJC vẫn duy trì giá mua 151,1 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng như hôm qua. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 900.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng, bán ra lên 154,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 13.12 tăng mạnh lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng, đạt 4.298,7 USD/ouce, cao hơn hôm qua gần 30 USD. Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất gần 2 tháng qua khi đồng USD liên tục đi xuống. Đồng bạc xanh đi xuống sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất 0,25% lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong năm nay, song phát tín hiệu thận trọng đối với các đợt cắt giảm tiếp theo cho đến khi có thêm dữ liệu kinh tế. Hiện lãi suất quỹ liên bang đã lùi xuống phạm vi 3,5 - 3,75%. Dựa theo biểu đồ dot plot công bố tại cuộc họp, các quan chức dự kiến sẽ hạ lãi suất một lần vào năm 2026 và thêm một lần nữa vào năm 2027. Cuối cùng, lãi suất dài hạn sẽ ổn định quanh mức 3%. Tuy nhiên, theo CME Group, các nhà giao dịch vẫn hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, lần lượt vào tháng 4 và tháng 9. Cuối cùng, lãi suất quỹ liên bang sẽ kết thúc năm tới trong phạm vi 3 - 3,25%.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán nhiều nơi đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Các chỉ số chính trên Phố Wall của Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 12.12 đồng loạt đi xuống. Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 1,07% chốt ở 6.827,41 điểm, Nasdaq Composite giảm 1,69% xuống 23.195,17 điểm và Dow Jones giảm 0,51%, tương ứng giảm 245,96 điểm còn 48.458,05 điểm, dù trước đó trong phiên đã lập mức cao kỷ lục mới. Tính chung cả tuần, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận tuần giảm điểm, lần lượt giảm 0,6% và 1,6%. Riêng chỉ số Dow Jones vẫn tăng 1,1% trong tuần.