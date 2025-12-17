Giá vàng hôm nay 17.12.2025: Bật tăng trở lại

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 154,7 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua thêm 100.000 đồng, lên 154,4 triệu đồng, bán ra đứng yên ở mức 155,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng 600.000 đồng, lên 154,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua lên 153,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng…

Vàng nhẫn tăng giá thêm 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,3 triệu đồng, bán ra 154,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng, vượt mốc 156 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 15 USD, lên 4.317 USD mỗi ounce. Kim loại quý thế giới những phiên gần đây tăng giảm trong biên độ rộng khoảng 50 - 100 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 16.12), vàng bật tăng mạnh từ mức thấp 4.275 USD/ounce lên 4.320 USD.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 64.000 trong tháng 11 sau khi giảm 105.000 trong tháng 10, làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường lao động Mỹ trong những tháng gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% so với mức 4,5% mà thị trường dự báo khi nhiều người Mỹ thất nghiệp đang chật vật tìm kiếm việc làm mới. Một báo cáo riêng được công bố cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 10 do sự sụt giảm tại các đại lý ô tô và doanh thu xăng dầu yếu hơn đã bù đắp cho chi tiêu mạnh hơn ở các hạng mục khác. Số liệu từ S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ mở rộng trong tháng 12 với tốc độ chậm nhất trong sáu tháng, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm.