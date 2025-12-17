Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 17.12.2025: Bật tăng trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/12/2025 08:46 GMT+7

Giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại, vượt mức 156 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng giảm trong biên độ rộng từ 50 - 100 USD/ounce trong những ngày cuối năm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 154,7 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua thêm 100.000 đồng, lên 154,4 triệu đồng, bán ra đứng yên ở mức 155,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng 600.000 đồng, lên 154,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua lên 153,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng…

Vàng nhẫn tăng giá thêm 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,3 triệu đồng, bán ra 154,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 17.12.2025: Bật tăng cao- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng, vượt mốc 156 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 15 USD, lên 4.317 USD mỗi ounce. Kim loại quý thế giới những phiên gần đây tăng giảm trong biên độ rộng khoảng 50 - 100 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 16.12), vàng bật tăng mạnh từ mức thấp 4.275 USD/ounce lên 4.320 USD.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 64.000 trong tháng 11 sau khi giảm 105.000 trong tháng 10, làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường lao động Mỹ trong những tháng gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% so với mức 4,5% mà thị trường dự báo khi nhiều người Mỹ thất nghiệp đang chật vật tìm kiếm việc làm mới. Một báo cáo riêng được công bố cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 10 do sự sụt giảm tại các đại lý ô tô và doanh thu xăng dầu yếu hơn đã bù đắp cho chi tiêu mạnh hơn ở các hạng mục khác. Số liệu từ S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ mở rộng trong tháng 12 với tốc độ chậm nhất trong sáu tháng, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 16.12.2025: Giảm mạnh từ mức đỉnh

Giá vàng hôm nay 16.12.2025: Giảm mạnh từ mức đỉnh

Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh. Các nhà đầu tư vàng thế giới bán chốt lời đã chặn đà tăng giá của kim loại quý.

Đến giờ G, chưa có thông tin doanh nghiệp, ngân hàng nhập khẩu vàng

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ lao động SJC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận