Giá vàng hôm nay 16.12.2025: Giảm mạnh từ mức đỉnh

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm 700.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 155 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 800.000 đồng giá vàng miếng SJC mua vào, còn 155,2 triệu đồng, bán ra giảm 400.000 đồng, còn 156,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 700.000 đồng, xuống còn 154,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra còn 156,2 triệu đồng…

Vàng nhẫn cũng giảm khoảng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 151,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 151,8 triệu đồng, bán ra 154,8 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC mất mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 1 USD/ounce, xuống 4.306 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 15.12), vàng thế giới đã giảm mạnh 55 USD mỗi ounce, có lúc xuống 4.287 USD. Các nhà đầu tư chốt lời đã làm giảm đà tăng giá của vàng. Một số nguồn tin cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đang đạt được những tiến triển mới, điều này có thể làm giảm tâm lý ngại rủi ro trên thị trường nói chung và gây áp lực lên giá vàng. Một số báo cáo cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tại Berlin đã đạt được một số bước tiến đáng kể. Một thông tin đáng chú ý là Tập đoàn CMOC của Trung Quốc đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kim loại quý với thương vụ trị giá 1 tỉ đô la để mua lại các hoạt động khai thác của Equinox Gold Corp tại Brazil.

Trước thềm năm mới, các nhà phân tích thị trường tại Ngân hàng Pháp Société Générale cho biết vẫn duy trì tỷ trọng 10% vàng trong danh mục đầu tư đa tài sản của mình. Ngân hàng này giữ nguyên tỷ trọng vàng trong khi giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu liên kết với lạm phát của Mỹ xuống 0 và cắt giảm một nửa lượng trái phiếu doanh nghiệp, xuống còn 5%. Đồng thời dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.