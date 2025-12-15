Đến giờ G, chưa có thông tin doanh nghiệp, ngân hàng nhập khẩu vàng

Theo Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng và Thông tư 34/2025 hướng dẫn, thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng thực hiện chậm nhất ngày 15.12 hàng năm. Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở hạn mức hàng năm, NHNN thực hiện cấp, điều chỉnh hạn mức hàng năm cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại theo quy mô vốn điều lệ; tình hình xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu (nếu có); tình hình sử dụng vàng nguyên liệu theo mục đích tại giấy phép nhập khẩu và nhu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Thống đốc NHNN sẽ quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu…

Chưa có thông tin doanh nghiệp, ngân hàng được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu ẢNH: NGỌC THẠCH

Được biết đến cuối ngày 15.12, một số doanh nghiệp, ngân hàng chưa được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Cũng theo quy định, trong trường hợp NHNN từ chối cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có văn bản thông báo từ chối ghi rõ lý do.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đã tăng lên mức cao kỷ lục mới khi vượt 157 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm 400.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 900.000 đồng. Các công ty như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji mua vào với giá 155,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 154,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 155,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng…