Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng lập mức cao kỷ lục, bạc giảm nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/12/2025 11:31 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng mỗi lượng vào sáng 15.12, lên mức cao kỷ lục 156,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh.

Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, mua vào lên 154,8 triệu đồng, bán ra 156,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 153,8 triệu đồng, bán ra 156,8 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu mua vào lên 155,3 triệu đồng, bán ra 156,8 triệu đồng…

Giá vàng lập mức cao kỷ lục, bạc giảm nhẹ- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC đạt mức cao kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn 4 số 9 liên tục được các công ty kinh doanh điều chỉnh theo xu hướng tăng lên. Công ty Phú Quý 4 lần tăng giá tổng cộng 1 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vòng 35 phút sáng, mua vào lên 151,8 triệu đồng, bán ra 154,8 triệu đồng. Công ty SJC tăng 400.000 đồng mỗi lượng, mua vào 151,2 triệu đồng, bán ra 154,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 200.000 đồng nhưng có mức giá cao nhất thị trường, mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng…

Kim loại quý thế giới đã không ngừng tăng thêm 6 USD/ounce so với sáng cùng ngày, lên 4.326 USD. Giá vàng thế giới đã tăng 0,64% so với giá cuối tuần qua, nâng mức tăng giá trong 30 ngày qua lên 6% và tăng gần 64% trong vòng một năm trở lại đây. Với mức giá này khi quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ Vietcombank, giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC 19 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng.

Riêng giá bạc sau khi đạt mức đỉnh cuối tuần qua ở mức 2,442 triệu đồng/lượng, sáng 15.12 giảm nhẹ 54.000 đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank-SBJ mua vào còn 2,331 triệu đồng, bán ra 2.388 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 2,363 triệu đồng… Giá bạc trên thị trường thế giới tăng 0,73 USD/ounce (tăng 1,2%), lên 62,6 USD/ounce, mức này chỉ cách đỉnh 0,2 USD/ounce.

