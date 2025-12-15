Giá vàng hôm nay 15.12.2025: Neo ở mức cao kỷ lục

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào 200.000 đồng, lên 154,8 triệu đồng, chiều bán ra tăng 300.000 đồng lên 156,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng, mua vào ở mức 154,3 triệu đồng, bán ra 156,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng thêm 200.000 đồng, lên 155 triệu đồng, nhưng giá bán ra đứng yên ở mức 156,3 triệu đồng… Vàng nhẫn 4 số 9 cũng giữ ở mức cao khi Công ty SJC mua vào 150,8 triệu đồng, bán ra 153,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 19 USD mỗi ounce, lên 4.319 USD. Kim loại quý có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian tới bởi kỳ vọng lạm phát thấp và hoạt động kinh tế suy yếu sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm 2026. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025 có thể làm sai lệch các tín hiệu kỹ thuật và dẫn đến những biến động giá mạnh. Ông Aaron Hill, nhà phân tích thị trường chính tại FP Markets, dự đoán giá vàng sẽ dao động trong biên độ rộng từ 4.250 USD đến 4.380 USD một ounce.

Một số dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần này như khảo sát sản xuất Empire State, bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ, khảo sát PMI sơ bộ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khảo sát sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia, doanh số bán nhà hiện có. Ngoài ra, Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm. BoE được dự đoán rộng rãi sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất, trong khi thị trường kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất. Với chính sách của ECB, nhiều khả năng sẽ hỗ trợ đồng euro đến cuối năm. Các nhà phân tích cho biết sẽ theo dõi sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la Mỹ để tạo ra động lực cuối cùng cho giá vàng trước khi kết thúc năm 2025.