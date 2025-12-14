Giá vàng hôm nay 14.12.2025: Lập kỷ lục mới nhưng người mua vẫn lỗ hơn triệu đồng

Sáng 14.12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 154,3 triệu đồng/lượng và bán ra 156,3 triệu đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Tổng cộng sau một tuần, mỗi lượng vàng miếng tăng 2,1 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua sau một tuần vẫn lỗ 100.000 đồng một lượng do chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục mới nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ hơn 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Với mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn SJC là 2,5 triệu đồng/lượng thì người mua sau một tuần bị lỗ 900.000 đồng/lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn lên 152,3 triệu đồng, bán ra 155,3 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 4.298,7 USD/ouce, tăng hơn 101 USD sau một tuần. Vàng thế giới chạm mức cao nhất gần 2 tháng qua bởi đồng USD liên tục đi xuống sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất 0,25%. Đà tăng của kim loại quý trong tuần này khiến hàng loạt chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cá nhân đều dự báo sẽ được duy trì trong tuần tới. Cụ thể, trong cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới có 13 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có đến 11 người, tương ứng 85% dự báo giá vàng sẽ tăng. Lần này không có ai cho rằng vàng sẽ giảm. Còn lại 2 người, chiếm 15% nhận định kim loại quý đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 273 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 168 người, chiếm 71% dự báo giá vàng tiếp tục tăng; 42 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang và ngược lại cũng có 27 người, tương ứng 11% nghĩ rằng vàng sẽ quay đầu giảm.