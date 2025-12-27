Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.12.2025: Thế giới lập kỷ lục mới, SJC lên sát đỉnh

An Yến
An Yến
27/12/2025 08:41 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng cao khi thế giới lập mức kỷ lục mới phiên cuối tuần.

Sáng 27.12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm nhẹ cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 159,7 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Hiện vàng miếng SJC chỉ còn thấp hơn 100.000 đồng so với mức kỷ lục 159,8 triệu đồng cách đây 3 ngày.

Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng tăng 300.000 đồng, đưa giá mua lên 153,1 triệu đồng và bán ra 156,1 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 154 triệu đồng và bán ra 157 triệu đồng như hai ngày trước. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn là đơn vị có giá mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường khi mua vào ở mức 156,3 triệu đồng và bán ra 159,3 triệu đồng.

Giá vàng sáng 27.12 tăng sát mức kỷ lục

Giá vàng sáng 27.12 tăng sát mức kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới nhảy vọt lập kỷ lục mới trong phiên cuối tuần, lên 4.533 USD/ounce. So với hôm qua, kim loại quý đã tăng thêm gần 20 USD. Đồng USD vẫn trong xu hướng giảm giá nên làm tăng sức hấp dẫn của vàng do được định giá bằng đồng bạc xanh. Song song, bất ổn địa chính trị thế giới vẫn gia tăng cũng góp phần đẩy kim loại quý đi lên như Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại khu vực tây bắc Nigeria trong ngày thứ 25.12.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, với kỳ vọng lần đầu tiên có thể rơi vào giữa năm sau. Nhất là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bổ nhiệm một Chủ tịch Fed theo hướng ôn hòa hơn, qua đó củng cố kỳ vọng về lập trường tiền tệ nới lỏng. Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định trên CNBC rằng kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm 2026, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng đang thúc đẩy biến động giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường mỏng. Dù có rủi ro chốt lời trước thời điểm cuối năm, xu hướng tăng vẫn rất mạnh...

