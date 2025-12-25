Giá vàng hôm nay 25.12.2025: Lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục

Sáng 25.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 156,8 triệu đồng/lượng, bán ra 158,8 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tổng cộng, so với mức cao kỷ lục của một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại các công ty hầu như đồng loạt đứng yên nhưng cũng đã mất gần 1 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh cao trước đó. Hiện SJC mua vàng nhẫn 152,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 154 triệu đồng, bán ra 157 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 25.12 tiếp tục giảm tổng cộng 1 triệu đồng so với mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống dưới 4.500 USD/ounce và đầu ngày đang giao dịch quanh 4.478 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 44 USD. Kim loại quý đi xuống được xem là việc điều chỉnh bình thường. Chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff từ Kitco Metals nhận định trên Kitco News rằng, thị trường vàng đang có dấu hiệu tích lũy kỹ thuật sau đợt tăng mạnh, kèm theo một số hoạt động chốt lời. Nhưng các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng tăng với mục tiêu tiếp theo là 4.600 USD/ounce.

Theo Ngân hàng đầu tư JP Morgan, năm 2026 triển vọng giá vàng tiếp tục tăng khi các động lực chính vẫn còn rất mạnh mẽ. Đồng USD yếu hơn, lãi suất Mỹ thấp hơn cùng những bất ổn về kinh tế và địa chính trị vốn là những động lực tích cực truyền thống cho giá vàng, và tất cả đều đóng vai trò trong đợt tăng giá hiện nay. Ngân hàng lưu ý rằng vàng đang đóng vai trò vừa là công cụ phòng ngừa mất giá tiền tệ, vừa là đối thủ cạnh tranh với trái phiếu kho bạc Mỹ và các quỹ thị trường tiền tệ. Trong đó, các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ tiếp tục là trụ cột hỗ trợ chính cho thị trường vàng. Vì vậy, JP Morgan kỳ vọng nhu cầu mạnh sẽ đẩy giá vàng hướng tới mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026...