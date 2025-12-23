Giá vàng hôm nay 23.12.2025: Vàng tăng lên mức cao kỷ lục

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 157 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vào 157,5 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng… Chỉ trong 2 ngày giao dịch đầu tuần, vàng miếng SJC đã tăng 2,4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh 1,2 - 1,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 152,6 triệu đồng, bán ra 155,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 153,4 triệu đồng, bán ra 156,4 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên kỷ lục 159 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 4.487,5 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce (tương đương mức lên giá 0,8%). Chỉ trong 30 ngày qua, kim loại quý thế giới tăng 406 USD/ounce, lên 10%. Vàng thế giới tăng thêm 1.856 USD/ounce so với đầu năm, gần 71%. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao khi chuẩn bị vào kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Venezuela.

Trung Quốc tiếp tục mua lượng vàng kỷ lục trị giá 961 triệu USD trong tháng 11 từ Nga, đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng vàng xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc vượt quá 900 triệu đô la. Tốc độ mua vàng dường như cũng tăng mạnh vào cuối năm.

Vào tháng 10, Ngân hàng Société Générale của Pháp ước tính, dựa trên sự khác biệt giữa nhập khẩu vàng thỏi, sản xuất trong nước và dự trữ chính thức, rằng lượng vàng thực tế mà Bắc Kinh mua có thể đã tăng gấp 10 lần so với con số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) - tăng 250 tấn thay vì 25 tấn . Phân tích này dựa trên xuất khẩu vàng của Anh, một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất. Chỉ số này cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng vào dự trữ của mình kể từ giữa năm 2022.