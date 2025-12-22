Giá vàng thế giới phá kỷ lục

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 400.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục 157,5 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Doji, Công ty Bảo Tín Minh Châu… mua vào 155,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 154,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng… Tổng mức tăng giá của vàng miếng SJC trong sáng 22.12 lên 900.000 đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng thêm 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào với giá 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng… Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh 56 USD mỗi ounce trong sáng 22.12, lên 4.396 USD mỗi ounce, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đưa ra dự báo giá vàng khả năng lên 4.600 USD/ounce vào quý 4/2026. Các yếu tố tích cực đã thúc đẩy đà tăng của vàng trong thời gian qua vẫn đang hiện hữu. Vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giúp đa dạng hóa danh mục vẫn tiếp tục được củng cố. Do đó, hoạt động tích lũy vàng trên các sàn giao dịch lớn trên thế giới, ví dụ như COMEX và SHFE, vẫn rất mạnh.

Tương tự, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng duy trì tích cực. Ở cấp độ quốc gia, làn sóng tăng cường dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, nhiều loại tiền mã hóa (stablecoin), dẫn đầu là Tether cũng đang đẩy mạnh mua vào vàng. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp Ủy ban thị trường Mở (FOMC) tháng 12 tới cũng là một động lực tích cực trong ngắn hạn.

Nhìn chung, trừ khi những yếu tố hỗ trợ trên thay đổi, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh theo xu hướng hiện tại. Vì vậy, UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và điều chỉnh dự báo giá vàng lên 4.300 USD/oz trong quý 1/2026, 4.400 USD/oz trong quý 2/2026, 4.500 USD/oz trong quý 3/2026 và 4.600 USD/oz trong quý 4/2026.

Bước sang năm 2026, UOB duy trì quan điểm đồng USD yếu đi, với động lực chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Rủi ro chính trị có thể trở lại và trở thành yếu tố gây áp lực giảm giá lên USD trong các tháng tới. Với nhiệm kỳ Chủ tịch FOMC của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5.2026, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng người kế nhiệm sẽ có quan điểm đồng thuận hơn với ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump về mức lãi suất thấp hơn. Kịch bản này sẽ củng cố kỳ vọng về mức lãi suất điều hành cuối chu kỳ thấp hơn, qua đó dẫn đến xu hướng USD suy yếu kéo dài.



