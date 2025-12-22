Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.12.2025: SJC tăng mạnh lên mức kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/12/2025 08:51 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng cao lên kỷ lục. Trên thế giới, kim loại quý cũng bật tăng, tiến sát mức đỉnh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 155,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng, trở lại mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ vài phút sau, Công ty SJC giảm mỗi lượng 100.000 đồng, xuống 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng SJC 600.000 đồng, mua vào 156 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 1551, triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,8 triệu đồng, bán ra 153,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 22.12.2025: SJC tăng mạnh lên mức cao kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 27 USD mỗi ounce, lên 4.365 USD/ounce, có thời điểm kim loại quý lên đến 4.373 USD, gần mức cao kỷ lục. Trong 30 ngày qua, giá vàng đã tăng hơn 300 USD/ounce, hơn 7,5%. 

Các thông tin kinh tế Mỹ công bố vừa qua đan xen tốt xấu cho vàng. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số lạm phát CPI tổng thể tháng 11 của Mỹ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 3,1%. Trong khi đó, CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức dự kiến. Thông tin này khiến giá USD tăng, làm giảm sự hấp dẫn của vàng. Ngoài ra, thông tin việc làm Mỹ công bố hôm thứ ba vừa qua cho thấy đã có chuyển biến tích cực hơn, tiếp tục gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn. Một điểm lưu ý trong tuần này là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới kéo dài nhiều ngày có thể làm thị trường vàng giao dịch giảm, tác động đến giá vàng.

Tin liên quan

Chiêu lừa vàng 'độn' tạp chất trở lại

Chiêu lừa vàng 'độn' tạp chất trở lại

Giá vàng ngày càng cao, đi kèm theo đó tái hiện thủ đoạn lừa đảo pha tạp chất vào vàng.

Sở giao dịch hàng hóa có kim loại quý hiếm trừ vàng

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ việc làm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận