Giá vàng hôm nay 22.12.2025: SJC tăng mạnh lên mức kỷ lục

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 155,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng, trở lại mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ vài phút sau, Công ty SJC giảm mỗi lượng 100.000 đồng, xuống 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng SJC 600.000 đồng, mua vào 156 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 1551, triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,8 triệu đồng, bán ra 153,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 27 USD mỗi ounce, lên 4.365 USD/ounce, có thời điểm kim loại quý lên đến 4.373 USD, gần mức cao kỷ lục. Trong 30 ngày qua, giá vàng đã tăng hơn 300 USD/ounce, hơn 7,5%.

Các thông tin kinh tế Mỹ công bố vừa qua đan xen tốt xấu cho vàng. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số lạm phát CPI tổng thể tháng 11 của Mỹ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 3,1%. Trong khi đó, CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức dự kiến. Thông tin này khiến giá USD tăng, làm giảm sự hấp dẫn của vàng. Ngoài ra, thông tin việc làm Mỹ công bố hôm thứ ba vừa qua cho thấy đã có chuyển biến tích cực hơn, tiếp tục gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn. Một điểm lưu ý trong tuần này là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới kéo dài nhiều ngày có thể làm thị trường vàng giao dịch giảm, tác động đến giá vàng.